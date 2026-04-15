永作博美主演のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」で繰り返される「おスシの約束」の意味について、ＳＮＳでは１文字に関して同じ言葉をあてる投稿が上がっている。

夫を亡くし、息子も家から巣立った５０歳のみなと（永作）が、ひょんなことから「鮨アカデミー」へ。厳しい指導の講師・大江戸（松山ケンイチ）や受講生仲間たちとの物語が織りなされる。

どこか陰りのある大江戸は１４日の第２話で、バツイチであることを自ら明かした。さらに、技能評価の低さに不満の受講生・柿木（ファーストサマーウイカ）が「有名寿司店店主・大江戸のパワハラ疑惑で閉店騒動」というネット記事を発掘し、みなとらも知るところとなった。

２話では、大江戸がたびたび声を荒げた。アジを三枚おろしにする実習中、動画撮影する森（山時聡真）を怒鳴りつけ、握りの実習に進むのは不可とした柿木と口論になり、大声を上げた。

直後、学長の横田（関根勤）に呼びつけられた大江戸は「おスシの約束！」と叱責される。２話ではそれ以前にも「おスシの約束、お忘れなきよう」と言われ、第１話でも同じ言葉でクギを刺された。ワケあり寿司職人が、講師採用に際して条件として課された何事かだとみられる。

「おスシ」は符丁か。柿木を怒鳴った大江戸は、すぐに目を丸くして「しまった」といわんばかりの表情に。Ｘ（旧ツイッター）には、「お」について「多分、怒らない、だよね…？」「怒らない、でしょうか？」「怒らない」をあてる投稿が複数寄せられた。「大声を上げない」もあったが、怒らないが多数派。他の２文字に関しては共通する言葉はなさそう。大江戸の過去を解くキーワードの１文字に、有力候補が出た形となった。

約束について念を押すばかりで、内容に触れない横田の意図も謎といえば謎めいている。