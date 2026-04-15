シンガーソングライターの綿内克幸が、6年ぶりとなるニューアルバム『TENDER』の配信を4月15日（水）より開始した。

本作は前作『almost green』に続き、青木孝明（G）、元ザ・コレクターズの小里 誠（Ba）と阿部耕作（Dr）、川嶋フトシ（key/produce）といったデビュー時からの盟友たちが再結集して制作された。さらに、ゲストとしてザ・コレクターズの古市コータローも参加している。

デビュー30周年を経て、ソングライティングにさらに深みを増した綿内克幸による全12曲のアルバムが完成した。本作は美しいメロディと心に響く歌詞に加え、信頼のおけるメンバーとの盤石な演奏を十分に楽しめる仕上がりになっている。

■ニューアルバム『TENDER』

2026年4月15日（水）配信スタート

https://jvcmusic.lnk.to/KatsuyukiWatauchi_TENDER ＜収録曲＞

1.Winter

2.夢の中で待って

3.朝日の街で

4.雨雲

5.ケモノミチ

6.月をずっと見ていた

7.僕は君を理解できない

8.Johnny Ghost

9.風に抗って〜Walk On By

10.マチガイサガシ

11.君の譜（うた）

12.月に咆えろ、闇をはしれ CD発売中

価格：￥3,500 （税込）

＊下記のオンラインサイトでお買い求めいただけます。

https://fspshop2026.base.shop/items/138684018

■＜綿内克幸 TENDER 2026＞

・4/18 (土)12:30START 吉祥寺MANDA-LA2

予約￥5000＋drink 当日￥5500＋drink

お問合せ）https://www.manda-la2.com/ ・5/ 9 (土)17:30START 新潟kaffa パルム

トーク&アコースティックライヴ

予約￥3000＋drink 当日￥3500＋drink

お問合せ）fspwatauchi@gmail.com ・6/20 (土) 12:30START中目黒FJ’S

石田小吉×綿内克幸

前売り4500円 / 当日5000円 1 DRINK別

お問合せ) fspwatauchi@gmail.com

FJ’s https://fjslive.com/ ・7/30 (木) 19:00 START渋谷ラ・ママ

阿部耕作還暦記念ライヴ

前売り4000円 / 当日4500円 1 DRINK別

お問合せ）fspwatauchi@gmail.com