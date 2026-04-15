綿内克幸、盟友たちと共に創り上げたオリジナルアルバム『TENDER』配信スタート
シンガーソングライターの綿内克幸が、6年ぶりとなるニューアルバム『TENDER』の配信を4月15日（水）より開始した。
本作は前作『almost green』に続き、青木孝明（G）、元ザ・コレクターズの小里 誠（Ba）と阿部耕作（Dr）、川嶋フトシ（key/produce）といったデビュー時からの盟友たちが再結集して制作された。さらに、ゲストとしてザ・コレクターズの古市コータローも参加している。
デビュー30周年を経て、ソングライティングにさらに深みを増した綿内克幸による全12曲のアルバムが完成した。本作は美しいメロディと心に響く歌詞に加え、信頼のおけるメンバーとの盤石な演奏を十分に楽しめる仕上がりになっている。
■ニューアルバム『TENDER』
2026年4月15日（水）配信スタート
https://jvcmusic.lnk.to/KatsuyukiWatauchi_TENDER
＜収録曲＞
1.Winter
2.夢の中で待って
3.朝日の街で
4.雨雲
5.ケモノミチ
6.月をずっと見ていた
7.僕は君を理解できない
8.Johnny Ghost
9.風に抗って〜Walk On By
10.マチガイサガシ
11.君の譜（うた）
12.月に咆えろ、闇をはしれ
CD発売中
価格：￥3,500 （税込）
＊下記のオンラインサイトでお買い求めいただけます。
https://fspshop2026.base.shop/items/138684018
■＜綿内克幸 TENDER 2026＞
・4/18 (土)12:30START 吉祥寺MANDA-LA2
予約￥5000＋drink 当日￥5500＋drink
お問合せ）https://www.manda-la2.com/
・5/ 9 (土)17:30START 新潟kaffa パルム
トーク&アコースティックライヴ
予約￥3000＋drink 当日￥3500＋drink
お問合せ）fspwatauchi@gmail.com
・6/20 (土) 12:30START中目黒FJ’S
石田小吉×綿内克幸
前売り4500円 / 当日5000円 1 DRINK別
お問合せ) fspwatauchi@gmail.com
FJ’s https://fjslive.com/
・7/30 (木) 19:00 START渋谷ラ・ママ
阿部耕作還暦記念ライヴ
前売り4000円 / 当日4500円 1 DRINK別
お問合せ）fspwatauchi@gmail.com
関連リンク
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◆綿内克幸オフィシャルYouTube