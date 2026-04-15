MORE STARが、新曲「あした準備ができたなら」を2026年4月15日（水）に配信リリースした。

今作は、大切な場所や仲間との別れと出会い、誰もが経験する環境の変化に直面したときに感じる不安と期待を描いており、「離れたくない」でも「前に進みたい」という気持ちを大切にしながら、“どんな選択でも自分なりに楽しんでいこう”という前向きなメッセージを届ける。KAWAII LAB. MATESからデビューという夢を掴んだ彼女たちだからこそ歌える一曲に仕上がった。

MORE STARは7月7日（火）に豊洲PITで1st ワンマンライブを開催する。こちらのチケットは、現在プレイガイド最速先行受付中。

■＜MORE STAR 単独ライブ 3rd STAR＞

■＜MORE STAR 単独ライブ 4th STAR＞

日程：2026年5月4日（月祝）

会場：KANDA SQUARE HALL 【プレイガイド最速先行】

URL：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2610743&rlsCd=&lotRlsCd=02837

受付期間：2026/4/9(木) 18:00〜2026/4/15(水) 23:59 ■＜MORE STAR 1st ワンマンライブ＞

2026年7月7日（火）豊洲PIT 【プレリザーブ先行】

URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2607050

受付期間：2026/4/10(金)18:00〜4/19(日)23:59