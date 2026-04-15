11歳の時にミュージカル舞台「アニー」でデビューした女優のセイディー・シンク(23)は、ソーシャルメディアの「危険性」を感じたことから、インスタグラムを自身のスマートフォンから削除したという。ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」への出演をきっかけに、有名人であることの影響に気づいたというセイディーはのめり込みすぎないよう、距離を置くことを学んだと明かしている。



【写真】SNS遮断コンビが演じる「ロミオ＆ジュリエット」

タトラー誌にセイディーは「今はスマホに入れていないの。若いころはあったけどね」「でもあの番組(『ストレンジャー・シングス』)に出るようになったら、すごく注目されるアカウントになった。そうすると、あっという間に危険度が増す」と話す。



そして現在、ロンドンのウエスト・エンドで上演中の「ロミオ＆ジュリエット」に出演しているセイディーは週6日、午前10時から午後4時半までスマホ持ち込み禁止のリハーサル室にいることを喜んでいると話した。



また、共演者で俳優のノア・ジュープも今年のはじめにSNSをやめたそうで、「みんなキャリアに悪影響が出ると思い込ませようとするけど、実際はそんなことはない。ただ健全じゃないと気づいた」と話した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）