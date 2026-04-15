若冲の筆致を間近で堪能！ 皇居三の丸尚蔵館「高精細複製 伊藤若冲『動植綵絵』 狩野永徳『唐獅子図屏風』」

記事ポイント 高精細複製の「動植綵絵」が東京国立博物館 表慶館で無料公開されます。伊藤若冲の代表作をガラスケースなしで細部まで楽しめる機会が広がります。前期と後期で展示替えがあり、「唐獅子図屏風」の高精細複製品もあわせて鑑賞できます。 高精細複製の「動植綵絵」が東京国立博物館 表慶館で無料公開されます。伊藤若冲の代表作をガラスケースなしで細部まで楽しめる機会が広がります。前期と後期で展示替えがあり、「唐獅子図屏風」の高精細複製品もあわせて鑑賞できます。

国宝「動植綵絵」の高精細複製品が、2026年4月17日から東京国立博物館 表慶館で一般公開されます。

高精細複製品は、伊藤若冲が描いた生きものたちの色彩や筆遣いを間近で楽しめる展示です。

表慶館では100年ぶりとなる「動植綵絵」の公開が、入館しやすい形で実現します。

皇居三の丸尚蔵館「高精細複製 伊藤若冲『動植綵絵』 狩野永徳『唐獅子図屏風』」

会期：2026年4月17日(金)〜5月17日(日)前期：2026年4月17日(金)〜5月1日(金)後期：2026年5月2日(土)〜5月17日(日)会場：東京国立博物館 表慶館（東京都台東区上野公園13-9）開館時間：9:30〜17:00（入館は閉館30分前まで）夜間開館：毎週金・土曜日、5月3日(日・祝)、4日(月・祝)、5日(火・祝)は20:00まで休館日：月曜日（4月27日、5月4日は開館）入館料：表慶館への入館は無料、事前予約不要観覧条件：東博コレクション展または特別展の観覧券が必要主催：皇居三の丸尚蔵館特別協力：東京国立博物館、文化財活用センター、キヤノン株式会社、京都文化協会

皇居三の丸尚蔵館のプレイベントは、「動植綵絵」の高精細複製品15幅ずつを前期と後期に分けて公開します。

表慶館での展示は1926年の原本展示以来100年ぶりとなり、若冲作品の世界観を上野で体感できる貴重な機会です。

動植綵絵

作者：伊藤若冲作品点数：30幅花鳥画の大作描写対象：植物、鳥、昆虫、魚貝など展示形式：高精細複製品を前期・後期で15幅ずつ公開

「動植綵絵」は、伊藤若冲が約10年をかけて完成させた代表作です。

30幅に広がる生命感豊かな表現が、高精細複製によって細部まで見やすくなります。

高精細複製技術

制作主体：文化財活用センター、キヤノン株式会社活用技術：「綴プロジェクト」技術要素：入力、画像処理、出力のイメージング技術制作要素：京都伝統工芸の匠の技素材：新たに開発した絹本

高精細複製技術は、筆遣いや岩絵具の鮮やかな色まで忠実に再現します。

新開発の絹本によって色再現性が高まり、原本に近い質感を感じやすくなります。

唐獅子図屏風

作品名：国宝「唐獅子図屏風」作者：狩野永徳制作年：2023年度に高精細複製品を制作展示：会期中にあわせて公開

「唐獅子図屏風」の高精細複製品は、若冲作品とあわせて楽しめる展示です。

会場では日本美術の名品をまとめて鑑賞できるため、見比べる楽しさも広がります。

高精細複製品の展示は、文化財をもっと近くで見たい人にうれしいイベントです。

上野で立ち寄りやすく、会期中は前期と後期で異なる作品に出会える点も魅力です。

若冲や狩野永徳の作品世界を気軽に体感したい人にぴったりの公開機会です。

国宝「動植綵絵」の高精細複製品を一般公開する展示の紹介でした。

よくある質問

Q. 「動植綵絵」の高精細複製品はいつ見られますか？

A. 高精細複製品は2026年4月17日から5月17日まで、東京国立博物館 表慶館で公開されます。

前期と後期で展示替えがあります。

Q. 表慶館の展示は無料で入れますか？

A. 表慶館への入館自体は無料で、事前予約も不要です。

ただし、東博コレクション展または特別展の観覧券が必要です。

Q. 会場では「動植綵絵」以外の作品も見られますか？

A. 会場では狩野永徳の国宝「唐獅子図屏風」の高精細複製品もあわせて展示されます。

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