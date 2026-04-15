木漏れ日をまとう一本！ hatsutoki「日傘 POP UP」

記事ポイント hatsutokiが天然繊維のやわらかな光を楽しめる日傘をIDEE SHOPで紹介POP UPが4月17日から新宿店と日本橋店で順次手に取って確かめられる播州織の生地づくりから設計した質感や色合いを店頭で体感できる hatsutokiが天然繊維のやわらかな光を楽しめる日傘をIDEE SHOPで紹介POP UPが4月17日から新宿店と日本橋店で順次手に取って確かめられる播州織の生地づくりから設計した質感や色合いを店頭で体感できる

hatsutokiが、光を強く遮るだけではない天然繊維の日傘をIDEE SHOP 新宿店と日本橋店で紹介します。

播州織のテキスタイルから生まれた日傘が、やわらかな陰や奥行きのある色合いを店頭で確かめたい人に向けたPOP UPとして登場します。

会期中は、暮らしに取り入れやすい質感や軽やかさを実際に手に取りながら体感できます。

hatsutoki「日傘 POP UP」

会期：2026年4月17日(金)〜5月10日(日)会場：IDEE SHOP 新宿店、IDEE SHOP 日本橋店内容：天然繊維で仕立てた日傘を中心に紹介するPOP UP

hatsutokiの日傘は、一般的な日傘のように日差しを強く遮るのではなく、織りの表情を通して光をやわらかく整えます。

POP UPは、木漏れ日のような穏やかな陰を暮らしの道具として取り入れたい人に向いた機会です。

やわらかな光

天然繊維ならではの奥行きある色合い魅力：光を受けたときの揺らぎや広がりを楽しめる設計

天然繊維の日傘は、差した瞬間の光の見え方まで心地よく整えてくれます。

自然な陰影を楽しめるため、機能性だけでなく見た目のやさしさも重視したい人にぴったりです。

軽やかな陰影

軽やかな影をつくる織りの表情ポイント：強く遮るより穏やかに包み込む使い心地

織りから生まれる陰影が、屋外で過ごす時間をやわらかい印象に変えてくれます。

見た目にも重たくなりにくいため、春から初夏の装いにもなじみやすい日傘です。

暮らしになじむ色合い

やわらかな色合い背景：生地づくりから設計した播州織のテキスタイル

やさしい色合いの日傘は、普段使いしやすい道具として取り入れやすい仕上がりです。

播州織を背景にしたテキスタイルが、日常の服装や持ち物に自然になじみます。

天然繊維の質感

肌に近い道具として心地よい天然繊維の質感魅力：軽やかさとやさしい手触りを両立

天然繊維の質感は、毎日持ち歩く道具に心地よさを求める人にうれしいポイントです。

手に取ったときの軽やかさも、店頭で確かめたくなる魅力になっています。

光と影の表情

光と影の表情を楽しめる深みのある風合い設計：糸染めから織り、生地づくりまで一貫して考えたテキスタイル

深みのある風合いの日傘は、日差しの中で表情が変わる楽しさを感じさせます。

素材や織りにこだわった一品を選びたい人にとって、違いを見比べやすい展示です。

hatsutokiのPOP UPは、日差し対策をしながら見た目や質感にもこだわりたい人に向いたイベントです。

天然繊維ならではの軽やかさや色の奥行きは、オンラインでは伝わりにくい魅力だからこそ店頭体験に向いています。

新宿と日本橋で実際に手に取れるため、これからの日差しに備える一本を探す機会にもなります。

天然繊維でつくるhatsutokiの日傘 POP UPの紹介でした。

よくある質問

Q. hatsutokiのPOP UPはいつ開催されますか？

A. POP UPは2026年4月17日(金)から5月10日(日)まで開催されます。

Q. hatsutokiのPOP UPはどこで開催されますか？

A. 会場はIDEE SHOP 新宿店とIDEE SHOP 日本橋店です。

Q. POP UPでは何を体感できますか？

A. 天然繊維で仕立てた日傘の質感、軽やかさ、光をやわらかく整える織りの表情を実際に手に取りながら体感できます。

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