「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、今季最長となる８回途中４安打１失点で降板。リンドーアに先頭打者アーチを浴びた後、打者２０人連続アウトを記録するなどメッツ打線を寄せ付けず開幕から４試合連続のクオリティースタート（ＱＳ）達成となった。

初回、カウント２ボールからの３球目だった。甘く入ったフォーシームを完璧に捉えられた山本。打球は右翼席に飛び込んでいった。まさかの先頭打者被弾にスタンドは大きくどよめいた。

リンドーアはここまで打率１割台と絶不調。思わぬ一発だったが、山本はすぐに気持ちを切り替えて、きっちり後続を３人で斬った。すると直後に打線がフリーマンの一ゴロ間に１点を返し、試合を振り出しに戻した。

二回以降は完璧な投球を披露し、５回まで打者１５人連続アウトと驚異的な投球を披露。四回にはフリーマンが一ゴロを処理し、ベースカバーの山本にトスしたがボールは高く浮いてしまった。それでも走り込みながらジャンプしてキャッチ、ベースに着地する離れ業を見せた。

六回も下位打線からあっさりと２アウトを奪い、先頭打者アーチを浴びたリンドーアも左飛に。これで１８人連続アウトとなった。七回先頭のロバートＪｒ．を一邪飛に打ち取り、今季最長イニングとすると、ポランコを空振り三振に仕留め２死。ここでビシェットに左翼線二塁打を浴び、打者２０人連続アウトでストップすると、続くアルバレスは四球で一、二塁とピンチを広げた。

それでもベイティを空振り三振に仕留め、今季最多の７奪三振をマーク。八回も続投し、ビエントスを詰まらせての投ゴロに打ち取った。セミエンは左翼ウォーニングゾーンでの左飛に打ち取り、思わず驚きの表情を浮かべた。球数が最多の１００球を超えた中、ベンジに左前打を浴びた中でもロバーツ監督は動かず。リンドーアには右前打を浴び、２死一、三塁となったところでロバーツ監督がベンチを出た。

降板に思わず苦笑いを浮かべたが、スタンドは大きな拍手に包まれた。ベンチではチームメートとハイタッチをかわし、最前列で戦況を見つめた。２番手のマウンドにはトライネンが上がった。見事に見逃し三振に仕留めてピンチを脱出。スタンドは大歓声に包まれた。

山本は開幕からここまで３試合に先発し、いずれの試合も６回以上、自責点３以下のクオリティースタートを達成。２勝１敗と大黒柱としての働きを見せていた。

チームは八回にタッカーの勝ち越し打が飛び出し、山本は３勝目こそ挙げられなかったが、熱投で連勝を呼び込んだ。ドジャースは連勝で４カード連続の勝ち越しとなり、貯金１０の大台が目前に迫った。