悩みが一発で解消！「ネイルしてても安心」「力いらずで楽」チャームみたいな100均便利グッズ

ペットボトルのキャップは結構硬く、開けるのに毎回苦労…。出先だとすべり止めアイテムが手持ちにないことが多く、すぐにドリンクを飲みたいときに困ることがあります。そんな悩みを解消してくれるアイテムとセリアで出会いました！チャームのような可愛いデザインの便利グッズ。楽にキャップを開けられて快適ですよ！

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商品情報

商品名：ペットボトルオープナー ベア

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H5×W5.5×D3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929485191

出先でも楽にキャップを開けられる！セリアの『ペットボトルオープナー ベア』

ペットボトルのキャップは結構硬いので、開けるのに毎回苦労していました。ただ、出先だとすべり止めアイテムが手持ちにないことが多く、すぐにドリンクを飲みたいときに困ります…。

そんな悩みを解消してくれるグッズ『ペットボトルオープナー ベア』をセリアで発見しました！

ペットボトルのキャップを楽に開けられる便利グッズです。とにかく見た目が可愛らしく、一見すると実用グッズには見えないデザインです。

内側がギザギザの形状になっており、キャップにピタッとフィット。滑ることなく、最小限の力で驚くほど簡単にキャップを開けられます。

また、いかにもなデザインの補助具を持ち歩くのはためらわれるけれど、便利さは譲れないという方にもおすすめです！

デザインが可愛いので、バーベキューやピクニックなど大人数がいる場所での目印としてもおすすめ。ペットボトルの取り間違えを防げます。

ちなみに今回はグレーを選択しましたが、バリエーションとして茶色もありました。

手全体で握り込むように開けられるから爪を傷つける心配がない◎

本体が大きめのサイズなので、指でつまむのではなく手全体で握り込むようにして回せます。

握り込むことで開けられるため、ロングネイルやデコネイルをしている方でも、せっかくのネイルを傷つけたり、弱い爪を痛めたりする心配がありません。

毎回苦労していたにもかかわらず、実際にペットボトルオープナーを使うだけで楽にキャップを開けることができました。

ボールチェーン付きなので、バッグに付けておけば、おしゃれなバッグチャームとして持ち歩けます。外出先で喉が渇いたけれどキャップが固くて開かない…という時、バッグから外さずにサッと使えるのが便利です。

今回はセリアの『ペットボトルオープナー ベア』をご紹介しました。

これからの季節は特にこまめな水分補給が重要になりますが、キャップ開けの強い味方になってくれること間違いなし！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。