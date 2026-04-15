完全に隠れるから衛生的！荷物を最小限に抑えられる100均コンパクトグッズ

外出時や旅行に便利な折りたたみ歯ブラシですが、どうしても接続部が弱いのが難点…。仕方ないとはいえ、磨きにくさを感じることがあります。そんな中、ダイソーでしっかりとした作りの折りたたみ歯ブラシを発見！しかも、ヘッドを完全に隠せる形状で衛生的に持ち運べます。早速、気になる使用感をチェックしてみましょう！

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商品情報

商品名：折りたたみ歯ブラシ（モノトーン）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480847924

最小限の荷物で衛生的に持ち運べる！ダイソーの『折りたたみ歯ブラシ』

外出時や旅行用の歯ブラシは、コンパクトに持ち運べるものがベストですよね。先日ダイソーで、あまり見かけない珍しいタイプの折りたたみ歯ブラシを発見しました！

今回ご紹介するのは『折りたたみ歯ブラシ（モノトーン）』という商品。折りたたみ歯ブラシというと作りが簡素なイメージがありますが、これはグリップも付いているのがいいなと思って購入してみました。

グリップ側のハンドル部分にヘッドが完全に格納されるような形状になっています。

展開すると、一般的な歯ブラシと同じくらいの長さになります。

折りたたむとトラベル用のミニ歯磨き粉やマウスウォッシュと変わらない長さになります。

ブラシ部分が露出しない設計なので、衛生的なキャップを別途持ち歩く必要がなく、荷物を最小限に抑えられます。

折りたたみ式特有の頼りなさを感じずしっかり磨ける！

パッケージには毛の硬さが「ふつう」と書かれていましたが、個人的には質感が硬めに感じました。普段やわらかめを使っている人には刺激が強く感じる可能性があります。

毛の密度はやや控えめな印象。折りたたみ式で110円（税込）という価格なので仕方ない部分かもしれませんが、好みが分かれるポイントです。

ヘッド全体が大きめなのも気になるポイント。

歯が小さめの方や、口を大きく開けにくい方など、人によっては合わないということも考えられます。

ただ、接合部がやや固めに設計されている点は高評価ポイント！ブラッシング中に勝手に折れ曲がることがありません。

グリップも太めに設計されているので掴みやすいです。折りたたみ式特有の頼りなさがなく、しっかりと磨ける点は嬉しいですね。

今回はダイソーの『折りたたみ歯ブラシ（モノトーン）』をご紹介しました。

旅行やオフィス、出張用としてコンパクトさを求める方におすすめ。ガシガシ磨ける硬めの質感が好きな方には、特にフィットするアイテムだと感じました。

ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。