いいの見つけちゃった！写真じゃないモノを入れるとめっちゃ可愛い！100均フォトフレーム

ダイソーでは、アレンジを楽しめるキーホルダータイプのフォトフレームが手に入ります。中に入れるものを工夫すると、パーツが動いたり見え方が変わったりして、ひとつで何通りもの見せ方ができます。バッグに付ければ存在感バツグン！さりげなくアピールしたいときや、小物を推しのカラーで揃えたい人にピッタリです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：推し活ペンライト型フォトフレーム（イエロー、パープル）

価格：￥110（税込）

カラー展開：イエロー、パープル

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480689074

つけた瞬間存在感アップ！ダイソーの『推し活ペンライト型フォトフレーム』

ダイソーのキーホルダー売り場で、ペンライトの形をしたフォトフレームを見つけました！ライブグッズのようなフォルムがしっかり再現されていて可愛いですよね。

カラーはイエローとパープルのほか、ブルー、グレー、ピンクなどが展開されています。推しカラーに合わせて選びやすいのもポイントです。

ボールチェーンを外し、パネルを横にスライドさせると開閉できます。

お気に入りの写真を入れてキーホルダーにできるのはもちろん、フレーム部分に厚みがあるため、写真だけでなく、パーツを入れてアレンジも楽しめます。

スライド開閉で入れ替え簡単！厚みを活かしてアレンジも広がる！

フレークシールや細かく切ったシールを入れれば、内部でパーツが動く“シャカシャカ仕様”に♪

ホログラムやラメなど、薄めのパーツも一緒に入れやすく、シンプルな写真だけとはひと味違った楽しみ方ができちゃいます。

サイズは手のひらに収まるくらいで、一般的なキーホルダーより少し大きめ。

小さなキーホルダーだと、バッグに付けても意外と埋もれてしまうことがあります。もう少し目立たせたいけれど、大きすぎるのも扱いにくい…そんなときにピッタリのアイテムです。

動くたびに中のパーツが揺れるのが可愛らしく、ライブ用のバッグや普段使いのバッグに付ければ、推しカラーがそのままアクセントに♡

今回は、ダイソーの『推し活ペンライト型フォトフレーム（イエロー、パープル）』をご紹介しました。

カラーを揃えたり中身を変えたりしながら、その日の気分に合わせて楽しめます。気になる方は、ぜひダイソーで探してみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。