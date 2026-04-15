この勢いは本物か 注目の阪神左翼争い 定位置獲り目指す22歳若虎の.500「立石との勝負どうなる？」「目指せ、クリーンアップ！」
前川は1軍昇格後、着々と結果を重ねている（C）産経新聞社
阪神は4月14日の巨人戦（甲子園）に3ー4と惜敗。首位陥落となった。
打線は相手先発、則本昂大のテンポ良い投球に封じられ、6回まで2安打。守備の乱れも響いた。一方で気を吐いたのは若虎のパフォーマンスにもあった。
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「7番・左翼」で先発出場した前川右京は0−2で迎えた一死一、三塁の場面。相手2番手の北浦竜次の初球直球を完璧に捉えて、右前適時打をマーク。渾身の当たりにガッツポーズを繰り出した。
この日は3打数2安打1打点、2試合連続のマルチ安打で打率は.500と好調を維持している。
昨年「6番・左翼」で開幕スタメンを張った若虎も今季の開幕はファームスタートとなった。
2024年は自己最多の116試合に出場、しかし飛躍が期待された昨季は69試合と伸び悩んだ。
迎えた2026シーズン、同級生で大卒ルーキーの立石正広が入団。し烈なポジション争いの行方も注目されている。この試合では同じく左翼争いを繰り広げる高寺望夢も7回に2点適時打をマーク、食らいつく姿勢を見せている。
前川は7日に1軍昇格、必死にアピールを続ける姿にはファンの間からも「勝負強さが戻ってきた」「このまま好調を維持してほしい」「立石との勝負どうなる？」「目指せ、クリーンアップ！」と背中を押す声も続々と上がっている。
今後のパフォーマンスも注目を集めていきそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
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