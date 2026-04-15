「メロお姉さんかと思ったら全然年下」ウラヌス役美人俳優、誕生日を報告！ 「顔がどタイプすぎる…」
「メロお姉さんかと思ったら全然年下」ウラヌス役美人俳優、誕生日を報告！ 「顔がどタイプすぎる…」
俳優の梶川愛美さんは4月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告し、反響が寄せられました。
【写真】梶川愛美の誕生日ショット
「ウラヌス様がプライベートだとネプチューン様になるのえぐい」梶川さんは「本日もありがとうございました。私事ではありますが本日22歳の誕生日を迎えました！今までで1番輝かしい年にしたいと思っております。見守って頂けたら嬉しいです」などとつづり、1枚のソロショットを投稿。黒いノースリーブワンピースを着用した姿でピースサインをしながら笑みを浮かべています。大人っぽくとても美しいです。
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「22…22！？」「愛美ウラヌスに出会えて幸せです」「凄い美人！！」「ビジュ強」「顔がどタイプすぎる…」「ウラヌス様がプライベートだとネプチューン様になるのえぐい」「めちゃくちゃメロお姉さんかと思ったら全然年下で助けて」などの声が寄せられています。
「素敵...ほんと素敵...」13日には「今週のGold Moon始まりました 1週間ぶりにステージに立ってやっぱり楽しいなと、、幸せ噛み締めて今週も頑張ります」などとつづり、2枚の写真を投稿した梶川さん。舞台『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』で共演するスーパーセーラーネプチューン・海王みちる役の本堂環稀さんとのツーショットを公開しました。ファンからは「一瞬で心奪われました」「素敵...ほんと素敵...」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
外部サイト