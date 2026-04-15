「2人とも手足長ーい」吉川ひなの、娘との夕暮れ海ショットに反響「天国かとおもった、びっくりした」
モデルの吉川ひなのさんは4月14日、自身のInstagramを更新。海辺で撮影した、娘とのツーショットを公開しました。
【写真】キラキラの海辺を歩く吉川ひなの＆娘
コメントでは「うわぁ綺麗な写真 ベビ子さんひなのちゃんを小さくしたみたい、2人とも手足長ーい そして、可愛い親子」「うっとり 見ていてこちらまで幸せ」「天国かとおもった、びっくりした」「撮ったのは息子君かしら、名カメラマンね」「可愛い」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】キラキラの海辺を歩く吉川ひなの＆娘
「うわぁ綺麗な写真」吉川さんは「キラキラの海 光の中にいるみたいだった」とつづり、1枚の写真を投稿。夕日が海面に反射するキラキラとした光の中での親子ショットです。白いワンピース姿の吉川さんが、娘に向かって手を伸ばしながら海辺に立つ後ろ姿が収められており、幻想的な雰囲気が漂っています。
「沖縄はすっかり夏」12日には「沖縄はすっかり夏 とりあえず海に飛び込んどく」と、海に飛び込む動画を公開していた吉川さん。沖縄の海を満喫しているようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)