◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは山本由伸投手が好投し勝利。このカード2連勝となりました。

先発・山本由伸投手は初回、ストレートをライトスタンドへ運ばれ、先頭打者ホームランを被弾。いきなりの失点となるも、その後は打者3人で抑えます。

打線はその裏、フレディ・フリーマン選手の内野ゴロの間に1点を返しすぐさま同点に追いつきました。

山本投手は2回以降、完璧なピッチング。6回まで1人の走者も許さない投球を続けました。

しかし打線がノーラン・マクリーン投手の前に沈黙。同じく2回から6回まで1安打も放てずに、両先発による投手戦が続きます。

山本投手は同点の8回に2安打を許しピンチを迎えたところで降板。7回2/3、104球、4被安打(うち1被本塁打)、7奪三振、1与四球、1失点でした。

ピンチでマウンドを任された2番手ブレーク・トライネン投手が好リリーフで8回表は無失点。そして、直後の8回裏に試合が動きました。1アウト2塁、一打勝ち越しの場面で大谷翔平選手に打順が回りますが、ここは申告敬遠となりランナー1、2塁。ここで2番カイル・タッカー選手がレフトへ決勝タイムリーを放ち、初回ぶりの得点でドジャースが勝ち越しました。

なお、「1番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平選手は3打数無安打でしたが、8回に申告敬遠で出塁。連続出塁記録を48試合に伸ばしました。