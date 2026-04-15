奈良県産いちご「古都姫」のショートケーキタルトなど発売、ショートケーキフェア開催【カフェコムサ】

カフェコムサは、創業30周年を彩る記念ケーキシリーズの第二弾として、4月15日〜5月10日までショートケーキフェアを開催している。

【フェアケーキ3種の画像はこちら】濃厚な甘さで大粒な「古都姫」のショートケーキタルト･芳醇な香りでみずみずしいメロンのショートケーキなど

【ショートケーキフェア ラインアップ】

◆奈良県産いちご「古都姫」のショートケーキタルト

【価格】1,600円(税込)/1ピース

濃厚な甘さで大粒の「古都姫」をふんだんに使用した。ストロベリークリーム、スポンジとあわせてフロマージュブランのベースに飾り付けた。「古都姫」そのものの美味しさをショートケーキタルトで楽しめる。

◆メロンのショートケーキ

【価格】1,500円(税込)/1ピース

芳醇な香りでみずみずしいメロンをふんだんに使用し、スポンジ、生クリームとあわせて飾り付けた。甘さ控えめの生クリームがメロンの美味しさを引き立てる。

◆マンゴーとレモンクリームのショートケーキ

【価格】1,400円(税込)/1ピース

なめらかで甘いマンゴーをふんだんに使用し、レモンクリーム、スポンジとあわせて飾り付けた。マンゴーと爽やかなレモンクリームの組み合わせは相性抜群だという。

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合がある。