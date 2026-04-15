◆米大リーグ ドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に勝利し、２連勝でカード勝ち越しを決めた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打席目に申告敬遠で出塁し、連続試合出塁記録を「４８」に伸ばした。先発・山本由伸投手（２７）は今季最長７回２／３を投げて４安打１失点７奪三振の好投を見せたが、今季３勝目はお預け。同点の８回にタッカーの左前適時打で勝ち越した。

初回はまさかの形で先制を許した。先頭リンドアに今季１号の先頭打者アーチを浴びたが、以降は５回まで１５人連続アウトを取るなど、メッツ打線を翻弄。３回２死で迎えたリンドアとの２度目の勝負では、変化球主体の投球でフルカウントから最後はカットボールで空振り三振を奪った。７回には２死一、二塁のピンチを招いたが、６番バティを最後はスプリットで空振り三振を奪って無失点で切り抜けると、本拠地が一気に沸いた。

連続出塁記録更新の期待がかかった大谷は、メッツの先発Ｎ・マクリーン投手に苦戦。ＷＢＣ米国代表右腕の前に３打席目までは、左飛、遊ゴロ、左飛とノーヒットに封じられていた。だが同点の８回１死二塁で迎えた好機に申告敬遠が宣告され、出塁。記録を伸ばした。大谷は翌１５日（同１６日）には、二刀流出場する予定。今季３度目のマウンドで２勝目を狙う。この日の試合終了直後にはマウンドをチェックするいつも通りの様子も見られた。