声優で俳優の宮野真守が１５日、都内で行われた劇団☆新感線の４６周年興行・夏公演「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（６月１２日〜７月１２日、東京・ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ）の製作発表にＷＥＳＴ．の神山智洋、古田新太らと出席した。

大正時代のとある炭鉱の町を舞台に、名探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）、町一番の大富豪（古田）らが繰り広げる歌あり、踊りあり、アクションありの“ドタバタ音楽活劇ミステリー”。演出はいのうえひでのり氏、作は福原充則氏が務める。

宮野は、３度目の新感線参戦にして、初単独主演となる。「恐縮ですが、光栄です。全身全霊をかけて向かっていきたいなと、かなり気合が入っております」と背筋を伸ばした。

劇中では、秘密好きな名探偵・アケチコを演じる。「うさん臭さが肝になって来る役柄なので、お稽古では試しながらも、かなり順調に面白いものできあがっている。コメディー渦巻くシーンが多いので、皆さんに気持ちよく笑ってもらいながら、メッセージを残せたら」と力を込めた。

古田とは初共演で、宮野は「ついに一緒に立てる。新感線の作品は何度も見させていただいておりますが、古田さんは舞台上に、ふわあ〜と自然体でいらっしゃる」と尊敬のまなさし。古田は「俺はね、舞台上にいる時は早く帰りたいと思っているだけ」と笑って明かした。