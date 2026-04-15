WEST．神山智洋（32）が15日、都内で行われた2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（東京ドリームパーク内のEX THEATER ARIAKEで6月12日開幕）製作発表に出席。アニメ好きで、単独初主演の声優・宮野真守（42）の出演したアニメを見ており、稽古中に宮野の声が「キャラに変換される瞬間が幸せ」と満面の笑みを浮かべた。

「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」は、外部の作家としては4人目となる福原充則氏（50）を新たに迎えた音楽劇。大正12年のM県T市を舞台に、大正浪漫を感じる時代設定と江戸川乱歩が描いたようなほの暗い匂いが漂うスチームパンクもので、宮野演じる名探偵・アケチコ五郎が、神山演じるマニラ育ちの帰国子女の名探偵の新田一耕助と怪事件に挑む。町一番の大富豪で性別不明の怪人アンダルシアン・クーガーを演じる看板役者の古田新太（60）含め、3人は初共演。

神山は「アニメが大好きで、宮野さんが担当するアニメを、たくさん見ている。声を聞いて（脳内で）キャラに変換される瞬間が幸せ」と興奮組に語った。宮野も「共演を喜んでくれるのがうれしい」と笑みを浮かべた。「キャラが明確に分かれ、見え方が面白い。楽曲の雰囲気も全然、違い性質が雰囲気に表れている。身体能力が高いから。ちょっとした動きがすごい」と神山をたたえつつ「距離を近づけたい。神山君が、すごいおいしいアイスコーヒーの差し入れを入れてくれ、良い人だなと」と神山の人柄の良さも絶賛した。

神山が「あだ名で呼ばれるのが好き。僕も愛称で呼びたい」とリクエストすると、宮野は「いつ、マモになるの？ マモちゃん、ガミちゃんでやっていきたい」と逆理クエスト。神山は「今日を機にマモちゃんで」と約束した。

この日は石田ニコル（35）浜田信也（46）志田こはく（21）粟根まこと（61）いのうえひでのり氏（66）も登壇。