◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・山本由伸投手がメッツ戦に先発登板し、8回途中4被安打1四球の1失点で降板しました。

今季2勝1敗、防御率2.50の成績で3勝目を狙うも初回、先頭打者に95.3マイル(約153.4キロ)のストレートをライトスタンドに運ばれ失点。6連敗中で直近2試合無得点のメッツ打線にまさかの先制点を献上しました。

それでも後続を3人で抑え最少失点で切り抜けると、その裏には味方打線の援護を受けてすぐさま同点に。山本投手は2回1アウトから3者連続三振を奪うなど立て直し、以降1人のランナーも許さない快投を見せました。

4回には1塁へのベースカバーで好プレイ。1アウトからメッツ3番のホルヘ・ポランコ選手をスプリットでファーストゴロに。1塁手のフレディ・フリーマン選手からベースカバーに入った山本投手への送球が浮き、あわやエラーとなる場面。ここで山本投手はジャンプしてボールをつかみ、そのままベースを踏んでアウトにしました。

7回のマウンドにも上がった山本投手は、2アウトから2塁打と四球で1、2塁のピンチ。それでも、6番ブレット・バティ選手をスプリットで空振り三振とし、ピンチを脱しました。

さらに8回1アウトから8番マーカス・セミエン選手への1球目が甘く入ると、レフトへの大きな当たり。結果はフライアウトとなりましたが、あわやホームランかという打球にひやりとした表情を見せました。

その後2者連続安打を許して、2アウト1、3塁と再び得点圏にランナーを背負った場面でロバーツ監督が交代を決断。ピンチを残してマウンドを降りるも、2番手のブレーク・トライネン投手が好リリーフで無失点に抑えました。

2回以降スコアボードに0を並べ続けた山本投手は、8回途中104球、4被安打(うち1被本塁打)、1四球で1失点。7つの三振を奪い4試合目の登板を終えました。