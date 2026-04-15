元千葉県警警部補の森雅人氏が１５日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演した。



番組では京都府南丹市の山林で、遺体で見つかった安達結希さんの自宅に、警察が家宅捜索に入ったことを報じた。森氏は「京都府警は昨日（１４日）の段階では、まだ事件事故の両面で捜査すると発表していたんですが今回は死体遺棄容疑で裁判所から許可状を持って捜索に入っています。京都府警としては死体遺棄容疑は立件可能と判断していると思う」と述べた。

前日１４日、司法解剖の結果が発表された。記者からは体のあざや出血、体内の異物、窒息の可能性などの質問が矢継ぎ早にされたが、京都府警は「回答は差し控える」と連発した。

これに森氏は「捜査一課の発表は極めて慎重に発表していると思います。おそらく、なんとなく事件の内容が分かっていて、公にすることによって犯人にしか知り得ない情報を差し上げてしまうことになる。それを踏まえて小出しにしているのかなというイメージを持っています。ということは、すでに事件としての立件もそうですけど裁判を視野に入れた捜査体制を敷いているのかなと推認できると思います」と述べた。