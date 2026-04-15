今月から自転車にも導入された「青切符」を悪用した事案です。鹿児島県内の男子高校生が自転車で登校中に警察官を名乗る男2人に現金を騙し取られ、警察は詐欺容疑で捜査しています。

「手信号していないから違反。今、反則金を払ったほうがいい」

県警によりますと日置市の路上で14日、男子高校生が自転車で登校中、警察官を名乗る男2人に現金6000円を騙し取られたということです。

男2人は交差点を右折した高校生を車で追いかけ、「手信号していないから違反。今、反則金を払ったほうがいい」などと話し、現金を騙し取って立ち去ったということです。

警察官がその場で反則金の支払いを求めることはない

高校生から相談を受けた学校が警察に問い合わせて発覚したもので、警察は詐欺容疑で調べています。

男2人はいずれも20代後半とみられ高校生に声をかけた男は身長170センチほどの中肉で白い長袖のシャツに黒のズボンを身につけていたということです。

自転車の反則金「青切符」詐欺 全国各地で被害確認

自転車の反則金「青切符」は４月から導入され、警察官がその場で反則金の支払いを求めることはありません。

同様の被害は全国各地で確認され、鹿児島県では初めてです。

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