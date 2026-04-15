障害通算２００勝の西谷誠騎手＝栗東・中内田充正厩舎＝が４月１５日、栗東トレセンで改めて現役を引退することを発表した。中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）で騎乗予定だったレッドファーロ（牡７歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ハーツクライ）が、歩様に違和感が生じたため回避することが決定。１４日に同馬が所属する東京サラブレッドクラブのホームページにコメントを寄せ、今月末で騎手人生にピリオドを打つことを表明していた。

数年前から引退を考えていたといい、「乗り鞍が減ってきて、いざ競馬に乗るとなると、減量も大変。もう（１０月で）５０歳なので代謝も落ちているしね。モチベーションの維持が難しくなってきた」と決断の理由を説明。「（レッドファーロは）将来のある馬なので、僕の都合（引退）に合わせなくてもという感じ。（最後に）乗らないっていう面白い引退の仕方だね」と最終週を待たず、ステッキを置く意向を明かした。

１９９５年にデビューし、今年で３２年目。ＪＧ１・４勝を含む障害重賞２２勝を挙げたジョッキー生活を振り返り、「競馬に後悔は一切ない。けがと減量がなかったら、こういう素晴らしい仕事は一生やれますね。楽しい騎手人生でした」と晴れやかな表情で語った。引退後は栗東・四位洋文厩舎の調教助手として、第二のホースマン人生を歩む。