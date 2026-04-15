◆国際親善試合 米国０―１日本（１４日、米国・シアトル）

なでしこジャパンは、敵地での米国３連戦２戦目で１―０の勝利を挙げた。第１戦は１―２で落としたが、２試合目で勝利。１７日（日本時間１８日）に第３戦を戦う。

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２７年Ｗ杯に向けた試金石となる３連戦の２戦目で、なでしこジャパンが米国相手に価値ある白星をつかんだ。

第１戦から先発９人を入れ替えた日本は、前半２７分に先制に成功。中央の崩しからＦＷ土方麻椰が右サイドへ展開すると、ＭＦ浜野まいかが鋭い切り返しから左足を振り抜き、ニアサイドを撃ち抜く豪快なゴールを決めた。

後半は攻撃的布陣にシフトした米国の攻撃を受ける時間帯も続いたが、随所に攻撃を繰り出すことで主導権を渡さず、終盤には北川ひかるをセンターバックにスライドさせ、４バックから３バック（５バック）へ移行。相手と同布陣とすることでマンツーマンの体制を整備し、集中力の高い守備が際立つ９０分間となった。

３月のアジア杯で優勝を果たしたなでしこジャパンだったが、この１２日後にニルス・ニールセン監督が電撃退任。ニールセン体制でコーチを務めていた狩野倫久氏が監督代行を務めた一戦で“狩野采配”も光る形となり、米国から通算３勝目（８分３１敗）を挙げた。