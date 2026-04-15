テクニカルポイント ドル円 １０日線、２１日線上値抑えるか
160.85 エンベロープ1%上限（10日間）
160.39 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.26 10日移動平均
159.21 21日移動平均
159.01 現値
158.99 一目均衡表・基準線
158.96 一目均衡表・転換線
158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.67 エンベロープ1%下限（10日間）
156.91 100日移動平均
156.44 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・雲（下限）
153.43 200日移動平均
１５９円台を回復し、１５９．０６円を一時付けた。その上１５９．２１、」１５９．２６に控える移動平均線を超えるかどうかがポイントとなりそう。
160.39 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.26 10日移動平均
159.21 21日移動平均
159.01 現値
158.99 一目均衡表・基準線
158.96 一目均衡表・転換線
158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.67 エンベロープ1%下限（10日間）
156.91 100日移動平均
156.44 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・雲（下限）
153.43 200日移動平均
１５９円台を回復し、１５９．０６円を一時付けた。その上１５９．２１、」１５９．２６に控える移動平均線を超えるかどうかがポイントとなりそう。