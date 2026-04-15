160.85　エンベロープ1%上限（10日間）
160.39　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.26　10日移動平均　
159.21　21日移動平均
159.01　現値
158.99　一目均衡表・基準線
158.96　一目均衡表・転換線
158.04　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.67　エンベロープ1%下限（10日間）
156.91　100日移動平均
156.44　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・雲（下限）
153.43　200日移動平均

１５９円台を回復し、１５９．０６円を一時付けた。その上１５９．２１、」１５９．２６に控える移動平均線を超えるかどうかがポイントとなりそう。