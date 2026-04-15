テクニカルポイント ドル円 １０日線、２１日線上値抑えるか テクニカルポイント ドル円 １０日線、２１日線上値抑えるか

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160.85 エンベロープ1%上限（10日間）

160.39 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.26 10日移動平均

159.21 21日移動平均

159.01 現値

158.99 一目均衡表・基準線

158.96 一目均衡表・転換線

158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.67 エンベロープ1%下限（10日間）

156.91 100日移動平均

156.44 一目均衡表・雲（上限）

155.78 一目均衡表・雲（下限）

153.43 200日移動平均



１５９円台を回復し、１５９．０６円を一時付けた。その上１５９．２１、」１５９．２６に控える移動平均線を超えるかどうかがポイントとなりそう。

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