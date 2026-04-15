ＷＥＳＴ．の神山智洋が１５日、都内で行われた劇団☆新感線の４６周年興行・夏公演「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（６月１２日〜７月１２日、東京・ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ）の製作発表に出席し、宮野真守との初共演の喜びを語った。

大正時代のとある炭鉱の町を舞台に、名探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）、町一番の大富豪（古田）らによる歌あり、踊りあり、アクションありの“ドタバタ音楽活劇ミステリー”。演出はいのうえひでのり氏、作は福原充則氏が務める。

神山は、２０１６年以来、１０年ぶりの新感線作品。「新感線の出演経験は、芝居への向き合い方が変わったきっかけでもある。昨年のはじめにオファーをいただいて、皆さんとまたバカ騒ぎしたいと思っていた」と出演を喜んだ。

劇中で神山が演じる新田一は、マニラ育ちの帰国子女にして名探偵。「役柄を聞いて『どんな感じなんやろ？』とワクワクとドキドキがあった。熱くてまっすぐな役だけど、内に秘める新田一が顔を出す瞬間がある」と多面的な魅力を明かした。

神山は、主演の宮野と初共演で「アケチコと新田一の２人の対比が大事になってくると思っている。個人的に、僕はすごくアニメが大好きで、宮野さんがお声を担当しているアニメもたくさん見ている。本読みの時も、宮野さんの声を聞いていると、たまに担当されたキャラクターの声に変換される瞬間があって、本当に幸せ」と声を弾ませた。

一方の宮野は、「そうなの？そう言ってもらえてうれしい。もっと心の距離も近づきたいなと思っています。（互いの愛称にちなみ）マモちゃん、神ちゃんでやっていきたい。（神山は）身体能力が高いから、ちょっとした動きが機敏でおもしろい。いいなあと思って見ています」と名コンビ誕生を予感していた。