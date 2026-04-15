◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、同点の８回１死二塁で迎えた４打席目の好機には申告敬遠が宣告され、球団史上４位で、ロサンゼルス移転後では２位となる７５〜７６年のロン・セイを上回る４８試合連続出塁を達成した。

この日のメッツ先発はＮ・マクリーン投手。３月に行われたワールドベースボールクラシックの米国代表右腕だ。昨季デビューし、５勝１敗、防御率２・０６の好成績を残した２４歳右腕で、大谷とは初対戦だった。１打席目は左飛、２打席目は遊ゴロに倒れていた。

前日１３日（同１４日）のメッツ３連戦の初戦では、初回の１打席目に９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃し、死球。苦悶の表情を浮かべながら一塁に向かった。その後は無死一、二塁となると、３番スミスの中前打で二走から一気に生還し、先制のホームを踏んだ。

試合後、大谷はクラブハウスで右肩に正方形で一辺１０センチほどの湿布を張っていたが、スタッフらに笑顔を見せており、ロバーツ監督は「おそらく打撲だが影響はないと思う。明日が登板でなくてよかった」と安堵の表情を浮かべていた。

翌１５日（同１６日）には、二刀流出場する予定。今季３度目のマウンドで、２勝目を狙う。