【きょう15日から】定食屋「宮本むなし」春夏グランドメニュー刷新…新定食が登場 丼＆ざるそば、豚汁＆玉子焼き【価格など一覧】
定食チェーン「定食屋 宮本むなし」（運営：M&Sフードサービス）は、きょう15日から春夏グランドメニューをリニューアルし、販売開始した。
【写真】宮本むなし新メニュー『小さな漬けまぐろ丼とざるそば』『小さな豚生姜焼き丼とざるそば』『こだわり豚汁と玉子焼きの定食』
更科そばのざるそばと特製醤油ダレの漬けまぐろ丼、生姜の香り高い豚生姜焼き丼が味わえる『漬けまぐろ丼とざるそば』や『豚生姜焼き丼とざるそば』、こだわりの豚汁をメインとした『こだわり豚汁と玉子焼きの定食』が登場する。
■春夏グランドメニューの新商品
『小さな漬けまぐろ丼とざるそば』990円（税込）
のど越しの良いつるっとした食感を楽しめるざるそばと特製の醤油ダレに漬け込んだまぐろ丼のセット。
『小さな豚生姜焼き丼とざるそば』990円（税込）
のど越しの良いつるっとした食感を楽しめるざるそばと小さな豚生姜焼き丼のセット。
『こだわり豚汁と玉子焼きの定食』990円（税込）
宮本むなしこだわりの具だくさん豚汁に人気の玉子焼きとコロッケがセットになった定食。
【写真】宮本むなし新メニュー『小さな漬けまぐろ丼とざるそば』『小さな豚生姜焼き丼とざるそば』『こだわり豚汁と玉子焼きの定食』
更科そばのざるそばと特製醤油ダレの漬けまぐろ丼、生姜の香り高い豚生姜焼き丼が味わえる『漬けまぐろ丼とざるそば』や『豚生姜焼き丼とざるそば』、こだわりの豚汁をメインとした『こだわり豚汁と玉子焼きの定食』が登場する。
■春夏グランドメニューの新商品
のど越しの良いつるっとした食感を楽しめるざるそばと特製の醤油ダレに漬け込んだまぐろ丼のセット。
『小さな豚生姜焼き丼とざるそば』990円（税込）
のど越しの良いつるっとした食感を楽しめるざるそばと小さな豚生姜焼き丼のセット。
『こだわり豚汁と玉子焼きの定食』990円（税込）
宮本むなしこだわりの具だくさん豚汁に人気の玉子焼きとコロッケがセットになった定食。