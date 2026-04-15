声優の宮野真守（42）とWEST.の神山智洋（32）が15日、都内で人気劇団「劇団☆新感線」の舞台「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」の製作発表に出席した。

2人の名探偵が人気劇団「黒ダイヤ歌劇団」を巡る怪事件に挑むミステリー。宮野は名探偵アケチコ五郎、神山はアケチコとタッグを組む名探偵・新田一耕助を演じる。

2人は初共演。神山はアニメ好きで「宮野さんがオコエを担当しているアニメもたくさん見させていただいる。本読みの時も宮野さんが担当されたキャラクターの声に変換される瞬間がある。本当に幸せ」と、声優としても大活躍する宮野との共演を大喜びしている。

すでに稽古はスタートしており、「あだ名で呼ばれるのが好きなので、（宮野が）神ちゃんと呼んでくれるようになったのがうれしい」と目を細めた。宮野から「いつマモと呼んでくれるの？」とおねだりのような質問が。「呼んでいいんですか？」と目を丸くし、「今を機にマモちゃんと呼びたい」と宣言した。

一方の宮野は、タッグを組む神山について「もっと近づきたいと思っている。好きな物も似ている。素敵な差し入れを入れてくれるので、凄くおいしいアイスコーヒーを入れてくれたりいい人だなと思っています」と印象を語った。

東京公演は6月12日〜7月12日までEXシアター有明で。