気象予報士の穂川果音さんが4月15日、自身のインスタグラムを更新し、季節外れの暑さに合わせた服選びのコツを紹介しました。

【写真を見る】【 穂川果音 】「着痩せして見えますよ！」季節外れの暑さに合わせた服選び伝授 「この時期一番気をつけているのが『中途半端なゆったりトップス』」





穂川さんは「昨日の東京は最高気温25℃近くまで気温が上がって、4月中旬でこの暑さは、身体がまだ慣れていなくて服選びに迷っちゃうよね」と投稿。









自身のスタイルに合わせた服選びについては、「高身長で胸にボリュームがある私が、この時期一番気をつけているのが『中途半端なゆったりトップス』」「暑いからと身体を泳がせすぎると、かえって膨張して見えてしまうんです」とこだわりを記しました。









穂川さんは、白いミニTシャツにタイトなデニムパンツというコーディネートの画像を添え、「潔く『縦のライン』を出した方がヘルシーで着痩せして見えますよ！」とアドバイス。









ミニTシャツは「高身長を活かして、重心をグッと上に。胸の厚みを『短め丈』でカットして、上半身をコンパクトに見せるのがコツ」。タイトデニムは「膝下の長さを強調。ハイウエストで腰の位置を固定すれば、グラマー体型特有の『横の広がり』が抑えられます。」と、着こなしのポイントを解説しています。

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