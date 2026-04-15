WEST.の神山智洋（32）が15日、都内で人気劇団「劇団☆新感線」の舞台「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」の製作発表に出席した。

2人の名探偵が人気劇団「黒ダイヤ歌劇団」を巡る怪事件に挑むミステリー。神山は宮野真守演じる名探偵アケチコ五郎とタッグを組む名探偵・新田一耕助を演じる。

劇団☆新感線の舞台への出演は2016年の「Vamp Bamboo Burn」以来10年ぶり。「ずっとまた新感線の舞台に立って一緒にばか騒ぎしたいと思っていた」と念願の凱旋となった。

演じる新田一はマニラ育ちの帰国子女という設定で「オファーをいただいて役柄を聞いて、どんな感じなんやろなとワクワクとドキドキがあった」と振り返る。稽古が始まっており「一本芯を持って、探偵として事件に向き合ってきた人物なんだろうなと、自分の中で骨組みができあがってきている。作品の中でも比較的熱い、真っすぐな役なんですけど、物語が進むにつれて内に秘めた新田一をぼっと出すシーンがあるので、そういったところがどうなるのかなと非常に楽しみ」と期待を話した。

東京公演は6月12日〜7月12日までEXシアター有明で。