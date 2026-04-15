タレント・ミュージシャン・ラジオパーソナリティなどで活躍し、今年1月下旬に食堂がんで亡くなったモーリー・ロバートソンさんの妻で、俳優の池田有希子さんが「人生第二幕」を迎えた思いを綴っています。



【写真を見る】【 池田有希子 】「遠慮する必要もなくなった人生第二幕」に大型テレビ その一方オーブン料理を作って「モーリーが絶対欲しがるやつ」【 モーリー・ロバートソン 】





池田さんは「オーブンでラザニアを作りました！」「これはモーリーが絶対欲しがるやつなので、まずはお供え」と、モーリーさんの祭壇となったミニピアノの上に、焼き上がったばかりのラザニアを載せたショットを投稿しています。池田さんは「オーブン料理が好きだったモーリーのために導入したオーブン」と振り返り、「えーい！これからフル稼働してやる！」と前向きな思いを明かしています。







そして「最近20年ぶりにテレビを買いました」と明かした池田さん。なんと「20年間19インチを棚にしまい見る時だけ出す、という生活」だったという池田さんは「テレビ嫌いのモーリーに遠慮する必要もなくなった人生第二幕」と位置づけて「お迎えしたのが65インチ！」と、壁掛け仕様にした大型テレビの写真を投稿しています。









池田さんはすでに多くの名作映画やドラマを楽しんでいる様子で「何だか今フィクションに物凄く惹かれています。物語を必要としてるのかな」と、日々の暮らしを大事に送っている様子がうかがえます。

【担当：芸能情報ステーション】