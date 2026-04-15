Ｇｌｏｂｅｅ<5575.T>が大幅反発している。１４日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について、営業利益を３億３０００万円から４億３５００万円（前期比５．７％増）へ、純利益を２億２０００万円から２億９０００万円（同３．０％増）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は２０億４０００万円（同２４．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、広告獲得の効率化や自然流入による堅調なユーザーの確保により、広告宣伝費を計画比で抑制していることに加えて、ライセンス料やプラットフォーム決済手数料などの直接費率の低下が進み粗利率が改善していることが要因としている。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高１４億８８００万円（前年同期比２４．９％増）、営業利益３億１７００万円（同１．８％減）、純利益２億１６００万円（同３．１％減）だった。



出所：MINKABU PRESS