「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日正午現在で古河電気工業<5801.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



１５日の東証プライム市場で古河電が反落。ＡＩデータセンター関連の象徴株として人気化し１４日には４万７９４０円の上場来高値をつけた。市場では、「光ファイバーの世界的な需給逼迫」に加え「水冷モジュールなどへの投資」「持ち分法適用会社である台湾・Ａｓｉａ Ｖｉｔａｌ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓの好業績」――などが評価されている。株価５万円台乗せへの期待が膨らんでいるが、足もとの株価急騰で高値警戒感も出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS