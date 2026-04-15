売れるネット広告社グループ<9235.T>が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、子会社ビットコイン・セイヴァーが提供する暗号資産復旧サービスで、１５１ＢＴＣ（約１５億円相当）の暗号資産復旧案件を受注したと発表しており、好材料視されている。



同件は、過去に取得された暗号資産（ビットコイン）について、ウォレットへのアクセスが不可能となっている状況に対して、同社グループが保有する解析技術及びノウハウを活用して復旧を目指すもの。暗号資産市場では、長期間アクセス不能となっているウォレットに多額の資産が保管されているケースが存在しており、復旧領域における需要は今後も継続的に見込まれることから、同社ではこうした潜在的な資産の復旧ニーズに対応することで、高付加価値かつ成果報酬型のビジネスモデルの構築を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS