開催：2026.4.15

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 4 - 1 [マリナーズ]

MLBの試合が15日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとマリナーズが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。

2回表、8番 ドミニク・カンゾーン 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 SD 0-1 SEA

3回裏、2番 フェルナンド・タティス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-1 SEA、5番 ザンダー・ボガーツ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 3-1 SEA

8回裏、5番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 4-1 SEA

試合は4対1でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで0勝2敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗5Sとなっている。

ここまでパドレスは11勝6敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方マリナーズは8勝10敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 13:32:30 更新