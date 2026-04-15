目黒蓮がナチュラルな春コーデでやわらかな表情を披露！リラックス感ただようビジュアルに「めちゃくちゃかっこいい」「優しい眼差し」「幼さあってかわいい」「この表情好き」の声

【写真】目黒蓮『non-no』誌面カット＆表紙ビジュアル

雑誌『non-no』の公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）の誌面カットが公開された。

■やわらかな表情でまっすぐ視線を向ける目黒蓮

公開された誌面カットでは、淡いブルーを背景に、ブルーのシャツにブラウン系のトップス、ベージュのジャケットを重ねた目黒が登場。

両手を頭の上に組んだポーズで、まっすぐ視線を向ける姿が2ページにわたって大きく配置されている。

左ページには「目黒蓮のONとOFF」の文字も。映画『SAKAMOTO DAYS』で演じる主人公・坂本太郎の持つ二面性にちなんだ特集で、俳優としてのストイックな姿と、プライベートの等身大な魅力のどちらも楽しめる内容だという。

SNSでは「めちゃくちゃかっこいい」「優しい眼差し」「幼さあってかわいい」「この表情好き」といった声が寄せられている。

■目黒蓮『non-no』特別版表紙を飾る

なお、目黒は同誌6月号特別版（4月20日発売）の表紙を飾る。顎に手を添えた落ち着いた表情が印象的で、誌面カットとはまた異なる雰囲気を見せている。

Snow Man

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