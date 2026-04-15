フレッシュネスバーガー、約1万人の“パクチニスト”が選んだ「パクチーチキンバーガー」がついに商品化 カオマンガイが新登場＆バインミーが復活
ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は22日より、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で発売する。
【写真】相性抜群！期間限定のフローズンフルーツレモネードソーダ2種も登場
昨年12月に販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」を開催。約1万人のパクチーをこよなく愛するファン“パクチニスト”が参加した。新作商品候補4種（ラクサ・プーパッポンカリー・カオマンガイ・マッサマンカレー）・復活商品候補4種（グリーンカレー・バインミー・ガパオ・トムヤムクン）の計8種の中から投票を実施した。
新作バーガー1位獲得の「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」はタイの屋台料理として親しまれるカオマンガイを、バーガースタイルで表現。店内調理のジューシーなクリスピーチキンに、甜麺醤をベースにコチュジャン、オイスターソースを合わせたオリジナルソースやたっぷりの針生姜・トマトを合わせ、旨みと辛み、香りのバランスを追求した。旬の国産フレッシュパクチーの風味がアクセントとなり、本格的でありながら食べやすい一品は、総選挙をきっかけに誕生した同店の新たな挑戦となる。
復活バーガー1位獲得の「パクチーチキンバーガー バインミー」は、昨年に高い支持を集めた実力派。クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を表現。そこへパクチーの爽やかな香りが重なり、奥行きのある味わいに仕上げた。どちらも、パクチーの量は好みで選択可能。少しだけ香りを楽しみたい人から、思いきり堪能したい人まで、自分好みの味に仕上げられる。
■商品詳細
商品名・価格（税込）：
パクチーチキンバーガー カオマンガイ
パクチーチキンバーガー バインミー
各パクチー1倍750円／3倍850円／5倍950円／リーフレタスに変更750円
販売期間：2026年4月22日〜6月2日
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗
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昨年12月に販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」を開催。約1万人のパクチーをこよなく愛するファン“パクチニスト”が参加した。新作商品候補4種（ラクサ・プーパッポンカリー・カオマンガイ・マッサマンカレー）・復活商品候補4種（グリーンカレー・バインミー・ガパオ・トムヤムクン）の計8種の中から投票を実施した。
復活バーガー1位獲得の「パクチーチキンバーガー バインミー」は、昨年に高い支持を集めた実力派。クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を表現。そこへパクチーの爽やかな香りが重なり、奥行きのある味わいに仕上げた。どちらも、パクチーの量は好みで選択可能。少しだけ香りを楽しみたい人から、思いきり堪能したい人まで、自分好みの味に仕上げられる。
■商品詳細
商品名・価格（税込）：
パクチーチキンバーガー カオマンガイ
パクチーチキンバーガー バインミー
各パクチー1倍750円／3倍850円／5倍950円／リーフレタスに変更750円
販売期間：2026年4月22日〜6月2日
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗