アニメ「機動戦士ガンダム」に登場する「ハロ」そっくりのロボットが、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）で活躍することになった。

宇宙ロボットを開発する新興企業「スペースエントリー」（茨城県つくば市）が企画し、ハロを手がけたメカニックデザイナー大河原邦男さん（７８）にデザインを依頼した。来春までに米国で打ち上げ、ＩＳＳの日本実験棟「きぼう」で運用する予定だ。

ロボットは直径２１センチの球形でアルミ製。微小重力下の浮遊状態ではファンから噴き出す空気で移動する。カメラやマイクを備えており、宇宙飛行士と地上との通信での使用を想定する。熊谷亮一社長（５６）は記者会見で「これからはデザインが重要になる。ガンダムは世界中で愛されており、多くの人が宇宙開発に参加するきっかけになってほしい」と話した。

同席した大河原さんは「ハロが本当にＩＳＳに滞在するのならチャンスだと（思い引き受けた）。ここまで育ってくれるとは思わなかった」と語った。

開発費などを募るクラウドファンディングを１４日に始めた。寄付を行うと機体の組み立てや試験などに参加できる。目標額は３０００万円だが、目標に達しなくてもプロジェクトは実施する。