北海道周遊を後押しする定額旅券！ NEXCO東日本北海道支社「HOKKAIDO LOVE！ 道トクふりーぱす」

記事ポイント NEXCO東日本北海道支社が北海道内の高速道路を定額で乗り降り自由にできる「道トクふりーぱす」を販売中春から秋は北海道全線、冬は道北・道東・道南の各エリアで旅行日数に合わせて選べる沿線施設の割引特典やアンケート抽選もあり、北海道ドライブをまとめてお得に楽しめる NEXCO東日本北海道支社が北海道内の高速道路を定額で乗り降り自由にできる「道トクふりーぱす」を販売中春から秋は北海道全線、冬は道北・道東・道南の各エリアで旅行日数に合わせて選べる沿線施設の割引特典やアンケート抽選もあり、北海道ドライブをまとめてお得に楽しめる

NEXCO東日本北海道支社が、北海道内の高速道路を定額で使えるETC車限定商品「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」を発売しています。

北海道旅行の日程に合わせて2日間から7日間まで選べるため、周遊ドライブの交通費をまとめやすいサービスです。

沿線施設の優待も付くので、移動と立ち寄り観光をあわせて楽しみたい人にも向いています。

NEXCO東日本北海道支社「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」

利用期間: 2026年4月1日(水)から2027年4月2日(金)まで対象: ETC車限定申込方法: 高速道路利用開始前までに「ドラぷら」から申し込み申込先: https://www.driveplaza.com/etc/drawari/

「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」は、利用期間中に北海道内の高速道路を定額で何度でも乗り降りできる周遊向け商品です。

道内を複数エリアにまたがって移動する旅行や、日数をかけて観光地を巡るドライブでお得さを実感しやすくなっています。

A期間

利用期間: 2026年4月1日(水)から2026年12月6日(日)まで最終利用開始日: 2026年11月30日(月)対象エリア: 北海道内の高速道路全線普通車料金: 2日間8,000円, 3日間9,000円, 4日間10,700円, 5日間11,700円, 6日間12,700円, 7日間13,700円軽自動車等料金: 2日間6,400円, 3日間7,200円, 4日間8,100円, 5日間9,200円, 6日間10,200円, 7日間11,200円

A期間は北海道内の高速道路全線が対象になるため、札幌から道東、道北、道南まで広く巡る旅程を組みやすいプランです。

旅行日数にあわせて選べるので、連泊旅行から週末のロングドライブまで使い分けやすくなっています。

対象エリア

対象期間: 2026年4月1日(水)から2026年12月6日(日)まで利用開始条件: 2026年11月30日(月)利用開始分まで利用範囲: 北海道内の高速道路全線

北海道全線が使い放題になるため、行き先を途中で変えたい旅行でも柔軟に移動しやすい点が魅力です。

観光地を複数つなげて巡るドライブでも高速料金を気にせず計画しやすくなります。

B期間

利用期間: 2026年12月1日(火)から2027年4月2日(金)まで最終利用開始日: 2027年3月31日(水)対象エリア: 道北, 道東, 道南の各エリア内高速道路普通車料金: 2日間6,500円, 3日間7,600円軽自動車等料金: 2日間5,200円, 3日間6,100円販売開始時期: 未定

B期間は冬の移動にあわせて、道北、道東、道南の各エリアごとに利用できるプランです。

目的地の周辺を集中的に巡りたい旅行なら、短い日数でも使いやすい設定になっています。

冬季エリア

対象期間: 2026年12月1日(火)から2027年4月2日(金)まで利用開始条件: 2027年3月31日(水)利用開始分まで利用範囲: 道北, 道東, 道南の各エリア内高速道路

冬季エリア設定は、雪道での長距離移動を抑えながら周辺観光を楽しみたい人に向いています。

宿泊地を拠点に周遊したい冬の北海道旅行でも活用しやすい内容です。

利用特典

特典内容: シーニックバイウェイ北海道の施設割引, 道内商業施設の割引, 対象レンタカー会社のノベルティ, フェリーや遊覧船の割引, 温浴施設の割引, 飲食店などの寄り道特典特典案内: https://www.driveplaza.com/etc/drawari/hokkaido/tokuten2026.htmlアンケート特典: QUOカード2,000円分を抽選で100名にプレゼント追加キャンペーン: 平日利用でETCマイレージポイント15％分を追加付与追加キャンペーン: E-NEXCO pass利用で50ポイントプレゼント

利用特典は高速道路の移動費だけでなく、立ち寄り先の買い物や入浴、食事までお得に広げられる点が魅力です。

抽選プレゼントやポイント上乗せもあるため、北海道ドライブの満足度を高めたい人にうれしい内容です。

「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」は、北海道の広いエリアを車で巡りたい人にとって移動計画を立てやすくしてくれるサービスです。

高速料金をまとめて把握しやすいため、観光スポットの追加や寄り道もしやすくなります。

沿線施設の優待を組み合わせれば、移動そのものを旅の楽しみに変えられます。

北海道ドライブをお得に楽しめる「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」はいつまで申し込めますか？

A. A期間は高速道路利用開始前まで「ドラぷら」から申し込めて、当日の申し込みにも対応しています。

B期間の販売開始時期は未定で、決まり次第案内されます。

Q. 「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」はレンタカーでも使えますか？

A. レンタカーでも利用できますが、利用者自身のETCカードが必要です。

レンタルETCカードは使えません。

Q. 「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」は解約や返金ができますか？

A. 高速道路の走行前であれば解約できますが、利用開始後の解約や返金には対応していません。

通行料金の合計が商品価格に届かない場合も差額の返金はありません。

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