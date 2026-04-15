和紙文化を味わって支える新体験！ 企画屋かざあな「わしのねりプロジェクト」

記事ポイント 企画屋かざあながトロロアオイ粉末を使ったアイスとうどんをクラウドファンディングで展開しています。わしのねりプロジェクトが家庭で育てたトロロアオイを和紙職人へ届ける参加者を募集しています。トロロアオイの根以外も食品に活用する取り組みが小川町の農家支援と和紙文化の継承につながります。 企画屋かざあながトロロアオイ粉末を使ったアイスとうどんをクラウドファンディングで展開しています。わしのねりプロジェクトが家庭で育てたトロロアオイを和紙職人へ届ける参加者を募集しています。トロロアオイの根以外も食品に活用する取り組みが小川町の農家支援と和紙文化の継承につながります。

企画屋かざあなが、手漉き和紙に欠かせないトロロアオイを食材として楽しめる商品を展開しています。

トロロアオイアイスとうどんは、素材のとろみやつなぎの力を生かしながら、農家支援にもつながる点が魅力です。

わしのねりプロジェクトは、食べることと育てることの両方から和紙づくりを支える参加者を募っています。

企画屋かざあな「わしのねりプロジェクト」

プロジェクト名：わしのねりプロジェクト参加募集：クラウドファンディングで受付参加内容：家庭でトロロアオイを育てて埼玉県比企郡小川町の生産組合や紙漉き職人へ届ける活動

わしのねりプロジェクトは、手漉き和紙づくりに必要なトロロアオイを家庭で育てながら、地域の農家や職人を支えられる参加型の取り組みです。

企画屋かざあなは、和紙原料の不足解消に加えて、和紙文化を身近に感じられる関わり方も提案しています。

トロロアオイアイス

商品名：トロロアオイアイス産地：日本・埼玉県小川町内容量：90mlカップ賞味期限：半年配送方法：冷凍宅急便保存方法：要冷凍原材料（予定）：豆乳・アガベシロップ・トロロアオイ粉末・アマニ油

トロロアオイアイスは、水に溶けると生まれる自然なとろみを生かし、なめらかな口当たりを楽しめる商品です。

植物由来の素材を中心に使っているため、素材感を大切にしたアイスを選びたい人にも向いています。

トロロアオイうどん

商品名：トロロアオイうどん産地：日本・埼玉県小川町内容量：300g（100g×3束）賞味期限：1年配送方法：普通宅急便保存方法：高温多湿を避けて冷暗所で保管原材料（予定）：小麦粉（埼玉県産70％、北海道産）・トロロアオイ粉末・食塩

トロロアオイうどんは、粉末のつなぎとしての機能を生かし、素材を活用した新しいうどんとして楽しめます。

日持ちしやすい仕様のため、自宅用はもちろん、地域の素材を味わうギフト候補としても選びやすい商品です。

トロロアオイ活用

植物名：トロロアオイ用途：和紙づくりのねりの原料、食品素材栽培地：埼玉県小川町水に溶かすとオクラのようなとろみが出る成分特徴：食物繊維やタンパク質を含む

トロロアオイは和紙づくりでは根を使う一方で、小さな根や茎、葉も食品に生かせる素材です。

食材としての活用が広がることで、これまで価値に変えにくかった部分も農家支援へつながりやすくなります。

小川町の栽培支援

主な地域：埼玉県比企郡小川町栽培方法：農薬は栽培期間中不使用課題：作業負担の大きさや高齢化による生産者減少狙い：食品活用による買取価格向上と農業継続支援

小川町の栽培支援は、食用への活用先を広げることで、トロロアオイ農業を続けやすくする取り組みです。

家庭で育てる参加方法もあるため、和紙文化を応援したい人が暮らしの中から関われる点も魅力です。

トロロアオイを味わえる商品は、地域の伝統や農業を身近に感じながら選べるのがうれしいところです。

わしのねりプロジェクトは、食べる楽しさだけでなく、育てて支える参加方法も用意しています。

小川町の素材やものづくりに関心がある人には、日常の買い物や体験が応援につながるきっかけになります。

企画屋かざあなが展開するトロロアオイ活用商品の紹介でした。

よくある質問

Q. トロロアオイアイスとうどんはどこで購入できますか？

A. トロロアオイアイスとうどんは、CAMPFIREのクラウドファンディングページで支援を通じて購入できます。

Q. わしのねりプロジェクトにはどのように参加できますか？

A. わしのねりプロジェクトは、クラウドファンディングを通じて参加でき、家庭のプランターや家庭菜園でトロロアオイを育てる形で関われます。

Q. トロロアオイはどのような魅力がある素材ですか？

A. トロロアオイは水に溶かすと自然なとろみが出るため、食品にほどよく絡み、つなぎとしても使いやすい素材です。

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