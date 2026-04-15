濃厚なたまご時間の刷新！ 日本農産工業「ヨード卵・光」パッケージリニューアル

記事ポイント 「ヨード卵・光」が50周年を機に新パッケージへ刷新コク3.5倍のおいしさを伝えるデザインで売り場でも選びやすい6個入、10個入（小玉）、4個入を全国で順次購入できる 「ヨード卵・光」が50周年を機に新パッケージへ刷新コク3.5倍のおいしさを伝えるデザインで売り場でも選びやすい6個入、10個入（小玉）、4個入を全国で順次購入できる

日本農産工業の「ヨード卵・光」が、発売50周年にあわせてパッケージをリニューアルしています。

新デザインは、濃厚な味わいや毎日の食卓を少し豊かにする魅力を伝えやすくした仕上がりです。

全国で順次発売しているので、いつもの卵を少しぜいたくに選びたい人にも注目です。

日本農産工業「ヨード卵・光」パッケージリニューアル

商品名：ヨード卵・光発売日：2026年4月6日より全国で順次発売販売者：日本農産工業株式会社内容：6個入、10個入（小玉）、4個入希望小売価格（税込）：6個入 380円、10個入（小玉）488円、4個入 276円

「ヨード卵・光」は、日本初のブランド卵として親しまれてきた定番商品です。

新パッケージは、濃厚なコクや毎日の食卓で感じる満足感を売り場で直感的に選びやすくしています。

新パッケージ

ブランドロゴを刷新キャッチコピー：まったり濃厚、深まるしあわせ。訴求ポイント：コク3.5倍

新デザインは、親しみのある光マークを生かしながら、品質の高さと長く愛されるブランドらしさを表現しています。

生卵のシズル表現も加わり、割った瞬間のおいしさをイメージしやすくなっています。

リニューアルポイント

変更点1：伝統と進化を表すブランドロゴ変更点2：食卓の時間を豊かにする新キャッチコピー変更点3：コク3.5倍を伝えるシズル画像

リニューアルは、味わいだけでなく毎日の食事時間を大切にしたい人へ向けた価値を伝えやすくしています。

ご褒美感のある卵を選びたいときにも、パッケージから特徴をつかみやすい仕上がりです。

パッケージ変遷

節目：発売50周年誕生年：1976年背景：約20年の研究を経て専用飼料を開発

「ヨード卵・光」は、ニワトリの飼料からこだわって生まれたブランド卵です。

長い歴史を持つ定番商品だからこそ、今回の刷新は変化を感じながら選ぶ楽しさもあります。

歴代デザイン

内容：歴代パッケージの一部を紹介見どころ：ブランドの歩みを視覚的に確認できる

歴代デザインは、長く続くブランドの積み重ねを感じさせます。

定番として選ばれてきた安心感を重視する人にも、50周年の節目は注目しやすいポイントです。

たまご製品

内容：たまご製品のラインアップ紹介画像確認先：公式サイト

たまご製品のラインアップは、用途や好みにあわせて選ぶ楽しみを広げています。

普段使いから少し特別な食卓まで、使い分けたい人にも役立ちます。

加工食品

内容：加工食品のラインアップ紹介画像確認先：公式サイト

加工食品の展開は、「ヨード卵・光」の味わいを手軽に楽しみたい人にも向いています。

卵そのものだけでなく、身近な食卓に取り入れやすい選択肢が広がるのも魅力です。

「ヨード卵・光」は、毎日の食卓に少し満足感を足したいときに選びやすいブランド卵です。

新パッケージは、濃厚なおいしさやご褒美感をひと目で伝えやすくしています。

全国で順次展開しているので、スーパーで見かけたときに手に取りやすいのもうれしいところです。

日本農産工業「ヨード卵・光」パッケージリニューアルの紹介でした。

よくある質問

Q. 「ヨード卵・光」はいつから新パッケージで販売していますか？

A. 「ヨード卵・光」は2026年4月6日から全国で順次発売しています。

Q. 「ヨード卵・光」の価格はいくらですか？

A. 希望小売価格（税込）は、6個入が380円、10個入（小玉）が488円、4個入が276円です。

Q. 「ヨード卵・光」の新パッケージはどんな点が変わりましたか？

A. ブランドロゴの刷新、新キャッチコピー「まったり濃厚、深まるしあわせ。」の採用、生卵のシズル画像によるおいしさ訴求が主な変更点です。

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