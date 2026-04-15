現場で映える快適ミッドカット！ PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」

記事ポイント PUMA SAFETYの新作「SPRINT 2.1 DISC MID」は、柔らかさと丈夫さを両立したメッシュ素材で快適に履けます。DISCレーシングシステムやミッドカット仕様が、手袋着用時の着脱しやすさと足首まわりの安定感につながります。JSAA規格A種の安全性能や耐熱、耐油、静電気帯電防止性を備え、現場でも普段使いでも選びやすい一足です。 PUMA SAFETYの新作「SPRINT 2.1 DISC MID」は、柔らかさと丈夫さを両立したメッシュ素材で快適に履けます。DISCレーシングシステムやミッドカット仕様が、手袋着用時の着脱しやすさと足首まわりの安定感につながります。JSAA規格A種の安全性能や耐熱、耐油、静電気帯電防止性を備え、現場でも普段使いでも選びやすい一足です。

PUMA SAFETYの「SPRINT 2.1 DISC MID」は、軽さと安全性、履きやすさをまとめて求める人に向いた新作セーフティシューズです。

柔らかく丈夫なメッシュアッパーに加え、DISCレーシングシステムやミッドカット仕様が、作業中の快適さを高めます。

全国の作業用品店やホームセンター、ネットショップで2026年4月下旬から順次販売されます。

PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」

発売時期：2026年4月下旬販売場所：全国の作業用品店、ホームセンター、ネットショップ商品名：JAPAN ATHLETIC / SPRINT 2.1 DISC MIDカラー：オリーブ、ブラック＆ホワイト価格：オープン価格

「SPRINT 2.1 DISC MID」は、日本人の足型や作業環境に合わせて開発された軽量シリーズの新モデルです。

ミッドカット仕様と新しいアッパーデザインが、現場での動きやすさとスポーティな見た目を両立します。

安全性能

規格：JSAA規格 A種 プロスニーカー先芯：グラスファイバー強化合成樹脂付加性能：静電気帯電防止性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性アウトソール性能：耐熱300℃（60秒）、耐油性

JSAA規格A種の認定を受けた設計が、つま先の保護と現場で求められる耐久性を支えます。

ラバーアウトソールの耐熱性と耐油性が、足元の環境が変わりやすい作業シーンでも安心感につながります。

オリーブ

カラー：オリーブアッパー：合成繊維ソール：合成底サイズ：25.0cm、25.5cm、26.0cm、26.5cm、27.0cm、28.0cm重さ：460g（26.5cm、片足）

オリーブカラーは、作業着になじみやすい落ち着いた印象で、普段履きにも取り入れやすい配色です。

柔らかく丈夫なメッシュ素材が、長時間の着用でも軽快な履き心地を支えます。

ブラック＆ホワイト

カラー：ブラック＆ホワイト着脱方式：DISCレーシングシステム仕様：ミッドカットシリーズ：PUMA SAFETY JAPAN ATHLETIC

ブラック＆ホワイトは、PUMAらしいスポーティな存在感を足元に加えたい人に選びやすいカラーです。

DISCレーシングシステムが、手袋をしたままでもスムーズな着脱を助けます。

「SPRINT 2.1 DISC MID」は、安全靴に履き心地や見た目の良さも求めたい人にうれしい一足です。

ミッドカットの安定感やメッシュ素材のやわらかさが、日々の作業負担を抑えやすくします。

現場向けの機能を備えながら普段の服装にも合わせやすく、仕事帰りまでそのまま使いやすい点も魅力です。

PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」の紹介でした。

よくある質問

Q. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」はいつから買えますか？

A. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」は2026年4月下旬から、全国の作業用品店、ホームセンター、ネットショップで順次販売されます。

Q. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」はどんな安全性能がありますか？

A. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」はJSAA規格A種プロスニーカーで、グラスファイバー強化合成樹脂の先芯、静電気帯電防止性、かかとの衝撃エネルギー吸収性を備えています。

Q. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」の使いやすさの特長は何ですか？

A. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」は柔らかく丈夫なメッシュアッパーに加え、手袋をしたままでも着脱しやすいDISCレーシングシステムを採用しています。

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