京都洋食の歴史が動く復活劇！ スター食堂「京都洋食 スター食堂 總本店」

記事ポイント スター食堂が40年ぶりに「京都洋食 スター食堂 總本店」を京都・寺町錦でオープン炭焼きグリルと鉄板で楽しむ大人向けの洋食とお酒を京都の中心地で味わえる開店記念レセプションでは100年前の資料公開や木村祐一さん、木村英輝さんの特別対談を実施 スター食堂が40年ぶりに「京都洋食 スター食堂 總本店」を京都・寺町錦でオープン炭焼きグリルと鉄板で楽しむ大人向けの洋食とお酒を京都の中心地で味わえる開店記念レセプションでは100年前の資料公開や木村祐一さん、木村英輝さんの特別対談を実施

スター食堂は、40年の時を経て「京都洋食 スター食堂 總本店」を京都市中京区寺町錦にオープンします。

新しい總本店は、京都で親しまれてきた洋食を大人がゆっくり楽しめる一軒です。

開店当日は、京都の食文化やスター食堂の歴史に触れられる記念レセプションも開催されます。

スター食堂「京都洋食 スター食堂 總本店」

店名：京都洋食 スター食堂 總本店オープン日：2026年4月28日(火)所在地：京都市中京区寺町錦上ル円福寺前町283 スター食堂ビル2F定休日：月曜日営業時間：17:30〜22:30（22:00L.O.）電話番号：075-212-1925

京都洋食 スター食堂 總本店は、最新の炭焼きグリルと鉄板で旬の食材を味わえる洋食レストランです。

洋食と一緒にお酒も楽しめるため、京都で少し特別な夜ごはんを探している人にも向いています。

カウンター空間

炭焼きグリルと鉄板を備えた店内空間利用シーン：食事とお酒をゆっくり楽しむ夜の利用

カウンター空間は、調理の臨場感を感じながら洋食を楽しめるつくりです。

落ち着いた雰囲気の中で、素材や焼きの技術を味わいたい人にぴったりです。

フロア空間

大人の洋食屋をイメージしたフロアデザイン見どころ：京都の洋食文化を次の100年へつなぐ空間づくり

フロア空間は、懐かしさだけで終わらない現代的な洋食体験を目指しています。

京都らしい歴史の厚みを感じながら、新しい一店として使いやすいのも魅力です。

開店記念レセプション

開催日：2026年4月28日(火)一般受付：16:30〜開会：17:00〜總本店案内：18:15〜会場：スター食堂ビル 4F所在地：京都市中京区寺町錦上ル円福寺前町283ドレスコード：指定なし内容：特別記念映像、社長挨拶、鏡開き、トークセッション、秘蔵資料公開解説、表彰式、總本店案内

開店記念レセプションは、店の誕生を祝うだけでなく、京都の洋食文化を深く知る機会になります。

木村祐一さんと木村英輝さん、西村裕行社長によるトークや、創業当時の献立とサービスマニュアルの公開も予定されています。

京都洋食 スター食堂 總本店は、京都で愛されてきた洋食を今の楽しみ方で味わえるのがうれしいポイントです。

食事そのものを楽しみたい日にも、京都らしい背景を感じたい日にも立ち寄りやすい一軒になりそうです。

開店記念レセプションも含めて、スター食堂の新しい節目を体感したい人は注目です。

40年ぶりに復活する京都洋食 スター食堂 總本店の紹介でした。

よくある質問

Q. 京都洋食 スター食堂 總本店はいつオープンしますか？

A. 京都洋食 スター食堂 總本店は、2026年4月28日(火)にオープンします。

Q. 京都洋食 スター食堂 總本店はどこにありますか？

A. 京都市中京区寺町錦上ル円福寺前町283のスター食堂ビル2Fにあります。

Q. 開店記念レセプションでは何が楽しめますか？

A. 木村祐一さんと木村英輝さん、西村裕行社長によるトークセッションに加え、100年前のサービスマニュアルや創業当時の献立の公開解説が予定されています。

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