小鼻磨きが続く新習慣！ ペリカン石鹸「ドットウォッシー」

記事ポイント ドットウォッシーが泥成分790％UPの濃厚泡と天然シルクの3点セットにリニューアルします。毛穴汚れケアセットが小鼻の角栓や古い角質を自宅でやさしくお手入れできます。専用石けん置きになるパッケージが収納のしやすさと衛生的な使いやすさを両立します。 ドットウォッシーが泥成分790％UPの濃厚泡と天然シルクの3点セットにリニューアルします。毛穴汚れケアセットが小鼻の角栓や古い角質を自宅でやさしくお手入れできます。専用石けん置きになるパッケージが収納のしやすさと衛生的な使いやすさを両立します。

ペリカン石鹸の「ドットウォッシー」が、毛穴づまりに着目した3点セットとしてリニューアルしています。

ドットウォッシーは濃厚な泥泡の洗顔と天然シルクのピーリングを組み合わせて、小鼻のざらつきが気になる毎日のケアに取り入れやすい仕様です。

ドットウォッシーは石けん置きになるパッケージも備え、洗面所ですぐ始めやすい毛穴磨き習慣を提案します。

ペリカン石鹸「ドットウォッシー」

商品名：ドットウォッシー(.Washy)発売日：2026年4月1日価格：800円（税込880円）標準重量：80gセット内容：洗顔石けん 80g、角栓ケア用シルク玉×2個、専用石けん置き（パッケージ兼用）販売チャネル：ドラッグストア、バラエティーショップなど

ドットウォッシーは累計出荷数100万個を突破した毛穴ケア洗顔石けんとして、毛穴づまりケアセットへ大型リニューアルしています。

新仕様は皮脂汚れ吸着成分を高濃度配合した濃厚泡と、指にはめて使う天然シルク玉を組み合わせて、小鼻まわりをすっきり整えたい人に向いた設計です。

6種類の泥成分

泥成分：ベントナイト、モンモリロナイト、カオリン、パイロフェライト、モロッコ溶岩クレイ、海シルト皮脂汚れ吸着成分の合計配合量：22.27％リニューアルポイント：従来比790％UPの泥成分配合

6種類の泥成分を配合した石けんは、イオンの働きで皮脂汚れを吸着しながら洗える仕様です。

高濃度のクレイ配合が、毛穴汚れをしっかり落としたい洗顔タイムに頼もしい使用感をもたらします。

シルクピーリング

付属品：角栓ケア用シルク玉×2個使用目安：1個あたり約14日間使い方：濡らして指にはめ、石けんをつけて小鼻をやさしくマッサージ

シルク玉は洗顔だけでは落としきれない角栓や古い角質をやさしく絡め取るスペシャルケアに使えます。

3日に1度のケアに取り入れやすく、自宅で手軽に小鼻まわりの集中お手入れをしたい人にぴったりです。

整肌とうるおいケア

角質ケア成分：炭酸水素Na、炭、パパイン整肌成分：アスコルビン酸、グリチルリチン酸2K保湿成分：ヨモギ葉エキス、CICA（ツボクサ葉／茎エキス）、ティーツリー葉油

整肌成分と保湿成分を加えた処方が、毛穴汚れを落としたあとの肌をなめらかに整えます。

毎日の洗顔でつるつる感とうるおい感の両方を求める人にうれしい内容です。

石けん置きパッケージ

パッケージ機能：石けん置き、繭玉置き組み立ててそのまま使える特殊構造実用新案出願中

専用パッケージは石けんとシルク玉の置き場所をひとつにまとめて、洗面所でも扱いやすくしています。

最後までドロドロになりにくい構造が、石けん保管のわずらわしさを減らして衛生的に使いやすくします。

和薄荷ブレンドの香り

香り：アロマティックフローラルの香り使用素材：北海道産 和薄荷ブレンド使用感：泥の吸着感がありながら、しっとりなめらかな洗い上がり

北海道産の和薄荷をブレンドした香りが、洗顔時間を甘く爽やかな気分に変えます。

毎日のバスタイムで香りも楽しみたい人にとって、続けやすい毛穴ケアアイテムです。

新パッケージデザイン

パッケージ名：ドットウォッシー 新パッケージリニューアル内容：毛穴づまりケアセット仕様へ刷新発売時期：2026年4月

新パッケージは毛穴ケアの機能性と毎日の使いやすさをひと目で伝えるデザインです。

洗顔石けんに付属アイテムをまとめた仕様が、買ってすぐ使いたい人にもわかりやすい魅力になっています。

ドットウォッシーは洗顔、角栓ケア、保管のしやすさをひとつにまとめたことで、毛穴ケアを習慣にしやすい商品です。

小鼻のざらつきや角栓が気になる人は、自宅で取り入れやすいスペシャルケアとして活用できます。

ドラッグストアやバラエティーショップでも展開されるため、気になったタイミングで手に取りやすいのもうれしいポイントです。

ペリカン石鹸「ドットウォッシー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ドットウォッシーは何がセットになっていますか？

A. ドットウォッシーは洗顔石けん80g、角栓ケア用シルク玉2個、専用石けん置きになるパッケージの3点セットです。

Q. ドットウォッシーはどこで購入できますか？

A. ドットウォッシーはドラッグストアやバラエティーショップなどで販売され、ペリカン石鹸の公式オンラインショップでも商品情報を確認できます。

Q. シルク玉はどのくらい使えますか？

A. シルク玉は1個あたり約14日間の使用が目安と案内されています。

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