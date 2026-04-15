【新華社香港4月15日】中国香港特別行政区の香港会議展覧中心（コンベンション・アンド・エキシビション・センター）で13、14の両日、2026年世界インターネット大会（WIC）アジア太平洋サミットが開催された。

香港での開催は昨年に続き2年連続となり、世界50余りの国・地域から、政府の閣僚級高官や国際機関のハイレベル代表、駐中国外交使節、インターネット業界トップ企業の代表、専門家・研究者らおよそ千人が出席した。

香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官は次のように述べた。今回の国際サミットの開催は「一国二制度」下の香港が持つ優位性を十分に示している。香港政府は人工知能（AI）を重要な柱としてイノベーション・科学技術の発展を加速させている。また、香港がAIの活用準備度で世界有数の経済体であり、責任ある包摂的で相互扶助的な方法によってAIの強いパワーを発揮させるよう取り組んでいる。

会期中にはメインフォーラムおよびインターネット発展への貢献者を顕彰する式典が開かれ、インターネット発展の開拓者、イノベーター、実践者に敬意が表された。また、「スマートエージェントのイノベーションと応用」「デジタル金融」「AIのセキュリティーガバナンス」「スマート市民生活」「デジタル・スマートヘルス」「古典文献のデジタル・スマート化と普及」という六つのテーマ別フォーラムが開かれ、踏み込んだ議論が行われた。（記者/劉展威、許淑敏、謝妞）