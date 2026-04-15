テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。衝撃を受けた番組を明かした。

先月22日放送の「すっかり にちようチャップリン」（後10・00）を視聴したという佐久間氏は「賞レースをやったんです」と回想。「なんとテレ東なのに賞金200万円を出して、チャップリンに関わる演者が揃ったんですけど、この番組は異常だなと思ったのが、MCは内村（光良）さんなんですよ」と衝撃を伝えた。

新ネタのみの賞レース「シン・チャップリン杯」と題し、出場した12組が賞金200万円と豪華副賞を懸けて激突した同番組。進行役は「ハリセンボン」近藤春菜、「千鳥」ノブ、審査員として「千鳥」大悟、土田晃之、「スピードワゴン」井戸田潤、「ハリセンボン」箕輪はるかが出演した。

これら出演メンバーに触れた佐久間氏は「あれ？もう1人出てたはずだと思ったら、アンガールズの田中（卓志）さんがリポーターをやってた。人が余りすぎて」と驚がく。話を聞いていたタレント・伊集院光も「何、その豪華さ」と驚きながら、「その豪華な布陣を組んで、優勝したのは？」と質問した。

これに佐久間氏は「マルセイユって芸人さんなんですよ」と回答。「カナメストーンとか流れ星とか、マシンガンズとかも出てるんですけど、そういう人たちを差し置いてマルセイユが優勝した」と振り返ったが、「ただ、この大会の副賞が“テレ東の人気番組に出られる”。この番組も入ってました」と笑いを誘った。

そのため同局・中根舞美アナウンサーが「それはうれしいんですかね？マルセイユさんは大丈夫ですかね」と気づかうと、伊集院は「まあでも、急にワールドビジネスサテライトに出されるよりは」と笑っていた。