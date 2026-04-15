びっくりドンキーに“初夏の訪れ” 「抹茶デザート」4種が北海道ソフトクリームと共演
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、北海道産ソフトクリームと抹茶をかけ合わせた「抹茶デザート」4種を22日から期間限定で販売する。
【写真】たっぷりビックサイズ！シェアして楽しめる『ジョッキパフェ（抹茶）』
初夏の訪れとともに、新緑の季節を愉しんでもらいたいという想いを込め、上品な抹茶のほろ苦い風味と、ミルキーな北海道産ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う、この春限定の「抹茶デザート」が登場。今年は一部商品をリニューアルし、より和の味わいが愉しめるデザートになった。
■商品概要（※価格は全て税込）
『抹茶パフェ』690円
北海道産ソフトクリームと抹茶クリームに加え、わらび餅、ゆであずき、ぷるぷるの抹茶ゼリーがのったほんのり香る抹茶の風味と色々な食感が愉しめる和風パフェ。今年は新たに抹茶の焼き菓子をトッピング。さらに、わらび餅とゆであずきを昨年から増量した。
『抹茶サンデー』490円
甘さ控えめの抹茶と北海道産ソフトクリームの優しい甘みがよく合う、食後にぴったりな小さめサイズの和スイーツ。
『抹茶アイスの抹茶シフォンプレート』790円／コーヒーセット890円
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにホイップクリームと抹茶ソースをあしらい、抹茶アイスやわらび餅を添えた、上品なケーキデザート。同店こだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べる。
『ジョッキパフェ（抹茶）』1590円
「抹茶パフェ」のトッピングに加え、抹茶アイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品。今年は、トッピングの焼き菓子が抹茶味に。さらに、わらび餅とゆであずきを昨年から増量した。家族や友人とシェアしても。
【写真】たっぷりビックサイズ！シェアして楽しめる『ジョッキパフェ（抹茶）』
初夏の訪れとともに、新緑の季節を愉しんでもらいたいという想いを込め、上品な抹茶のほろ苦い風味と、ミルキーな北海道産ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う、この春限定の「抹茶デザート」が登場。今年は一部商品をリニューアルし、より和の味わいが愉しめるデザートになった。
『抹茶パフェ』690円
北海道産ソフトクリームと抹茶クリームに加え、わらび餅、ゆであずき、ぷるぷるの抹茶ゼリーがのったほんのり香る抹茶の風味と色々な食感が愉しめる和風パフェ。今年は新たに抹茶の焼き菓子をトッピング。さらに、わらび餅とゆであずきを昨年から増量した。
『抹茶サンデー』490円
甘さ控えめの抹茶と北海道産ソフトクリームの優しい甘みがよく合う、食後にぴったりな小さめサイズの和スイーツ。
『抹茶アイスの抹茶シフォンプレート』790円／コーヒーセット890円
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにホイップクリームと抹茶ソースをあしらい、抹茶アイスやわらび餅を添えた、上品なケーキデザート。同店こだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べる。
『ジョッキパフェ（抹茶）』1590円
「抹茶パフェ」のトッピングに加え、抹茶アイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品。今年は、トッピングの焼き菓子が抹茶味に。さらに、わらび餅とゆであずきを昨年から増量した。家族や友人とシェアしても。