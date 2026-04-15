◇ナ・リーグ ドジャース―メッツ（2026年4月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に先発。7回2/3を投げ、4安打1失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、3勝目はならなかった。

プレーボール直後の、まさかの被弾だった。初回、先頭のリンドアに対し、カウントを2―0と悪くすると、真ん中に入った95.3マイル（約153.3キロ）直球を右翼席へと運ばれた。乾いた打球音が響き、観客は静まりかえる。山本の今季4試合目登板での初めての初回失点。先頭打者団が着弾すると球場にはどよめきが起こった。

それでも被弾以降は丁寧な投球で打者を打ち取り、2番・ロベルトを右飛、ポランコを一ゴロ、ビシェットを一ゴロと危なげなく封じ、最少失点で初回を終えた。

2回以降は付けいる隙を与えなかった。2回1死からベイティをスプリット、さらに続くビエントスをスライダーで連続の空振り三振。3回も簡単に2死を取ると、1打席目に本塁打を許したリンドアをカットボールで空振り三振。テンポよく相手打線を打ち取り、リズムをつかんだ。

圧巻の投球は試合終盤まで続いた。4回は内野ゴロ3つ、5回も3者凡退と、2回以降はスコアボードに淡々と「0」を並べる。先頭打者弾被弾以降、7回2死からビシェットに左翼線二塁打を許すまで、20者連続でアウトを積み重ねた。

8回2死からベンジ、リンドアに連打を浴びた時点で交代を告げられた。厳しい表情でマウンドを降りたが、引き揚げる背には球場の大観衆はスタンディングオベーションが降り注いだ。2死一、三塁から2番手として登板したトライネンがロベルトを三振に仕留めてこの回もスコアボードに「0」を入れた。

山本は今季ここまで3試合に登板して2勝1敗、防御率2・50。全試合でクオリティスタート（QS＝6回以上、自責点3以下）と安定した投球を続けている。前回登板の7日（同8日）ブルージェイズ戦で6回0/3を5安打1失点で2勝目。ワールドシリーズ（WS）の再戦として注目された一戦でも確実に実力を発揮した。