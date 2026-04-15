思わず微笑ましくなるわんこの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で56万2000回再生を突破し、「覗くの可愛すぎて…」「絶対わかってるｗｗ」「人間みたい(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おしっこを盛大に失敗した犬→『ママに怒られてしまう』と察して…人間の子どものような光景】

トイレを失敗して…

TikTokアカウント「p-a-w」の投稿主さんは、トイプードルの『パウル』ちゃん、ミニチュアシュナウザーの『アモル』ちゃん、トイプードルの『ウィル』ちゃんの日常を紹介しています。

今回の主役は、アモルちゃん。トイレを失敗してしまった直後の一幕です。

ママに怒られるんじゃないかと不安なアモルちゃんは、ソファーの裏に隠れていたといいます。ソファーはアモルちゃんと同じ色。トイレ掃除をしているママからは死角になっており、まったく気づかなかったといいます。しかし、たまたまペットカメラがアモルちゃんの行動を撮影していました。

チラ見する姿が人間みたい！？

怒られたくない…でも謝りたい…。そんな葛藤があったのか、アモルちゃんは終始落ち着かない様子でソワソワしていたといいます。まるで怒られた後の子どものような困惑っぷりに、思わずホッコリ…♡

ソファーと同化して存在を消していたものの、ママの様子が気になって仕方ないアモルちゃん。時折、チラリと顔を覗かせて、掃除中のママを見つめていたそうです。

良心に打ち勝ったアモルちゃん

一方、投稿主さんは、アモルちゃんの姿を見つけられずに焦っていました。ドキドキして名前を呼ぶと、ソファの後ろからアモルちゃんが飛び出てきたといいます。ママに許されたと感じたのか、尻尾を振りながら近寄ってきたのでした。

投稿主さんは、アモルちゃんの一連の行動を、ペットカメラのチェックをしているときに発見したとか。健気な姿がかわいくて、思わず愛おしくなったそうです。トイレ成功したときは自信満々に報告しにくるというアモルちゃん。そんな素直さが、投稿主さんを夢中にさせてしまうのかもしれませんね！

この投稿には「アタフタしてる姿が愛おしい」「こんなん見たら失敗も許しちゃう」「悪いことしたって分かってるから賢い」といったコメントが寄せられています。失敗を繰り返しながら、少しずつトイレを覚えられるといいですね♪

TikTokアカウント「p-a-w」には、パウルちゃん＆アモルちゃん＆ウィルちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「p-a-w」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。