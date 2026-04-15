◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発。今季最長の７回２／３を４安打１失点７奪三振と好投したが、今季初の連勝はならなかった。今季最多１０４球の力投だった。

７回を投げ終えた時点で球数９４球だったが、１―１の８回も続投。１死から８番セミエンに左翼フェンス際まで飛ばされてヒヤリとする場面もあった。２死からベンジ、リンドアにこの日初の連打を許し、一、三塁のピンチを背負ったところでロバーツ監督が投手交代を告げた。その後二盗で二、三塁となったが、２番手トライネンがロベルトを見逃し三振。最後はロベルトが自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）でチャレンジしたが、判定は覆らなかった。

ＷＢＣ米国代表で決勝のベネズエラ戦に先発した右腕マクリーンとの投げ合い。山本は初回に１番リンドアに今季１号の先頭打者アーチを浴びたが、以降は５回まで１５人連続アウトとメッツ打線を完璧に料理。２回１死からベイティをスプリットで空振り三振、ビエントスをスライダーで空振り三振、３回先頭のセミエンをスプリットで見逃し三振とイニングをまたいだ３者連続三振もあった。５回を投げ終えた時点で６４球で効率的にアウトを重ねた。

６回も３者凡退。しかし、７回２死から４番ビシェットに左翼線二塁打を浴びて連続アウトが「２０」でストップ。２１人ぶりに走者を背負い、続くアルバレスにはこの日初めて四球を与えた。それでも、最後はベイティをスプリットで空振り三振。球場は大歓声に包まれた。

山本は前回７日（同８日）の敵地・ブルージェイズ戦では６回０／３を５安打１失点にまとめて２勝目。メジャー初対戦だった岡本和真内野手（２９）とは３打数１安打だった。１人で３勝を挙げてＭＶＰに輝いた昨年のワールドシリーズ以来となるトロントで大きなブーイングを浴びながら力投。開幕から３試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）となったが、それでも「結果的にはまあまあいいですけど、感覚的にもうちょっとな感じがすごいある。次はセットポジションの時にもうちょっと感覚良く空振り取れたり、そういったように取り組みたい」と話していた。

ＷＢＣに出場した今季は開幕から中５日の登板が続いていたが、この日は中６日でのマウンド。今季成績は試合前の時点で３試合で２勝１敗、防御率２・５０となっていたが、この日で防御率は２・１０まで良化した。